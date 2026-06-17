Больше 180 рейсов задерживаются в аэропортах Краснодарского края из-за угрозы атак БПЛА
Аэропорты Кубани массово задерживают рейсы в города России и зарубежья
17 июня в аэропортах Краснодарского края зафиксированы массовые задержки рейсов. Причиной послужили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые действовали в авиагаванях Краснодара, Сочи и Геленджика. Меры ввели из-за сохраняющейся угрозы атак БПЛА.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, с опозданием выполняются 20 рейсов на вылет и 19 на прилет. Так, задержаны поездки в Ереван, Москву, Сургут, Казань, Тюмень и Санкт-Петербург. Позже запланированного времени авиагавань примет борты из Казани, Сочи, Астрахани, Москвы, Владикавказа, Антальи, Тюмени, Стамбула и Санкт-Петербурга.
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Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту Сочи, там задерживается 76 рейсов на вылет и 67 на прилет. Изменения в расписании затронули вылеты в Ульяновск, Краснодар, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Уфу, Оренбург, Москву, Екатеринбург, Архангельск, Тюмень, Нижний Новгород, Казань, Самару, Челябинск, Саратов, Новосибирск, Тель-Авив, Красноярск и Кемерово. Кроме того, сочинский аэропорт с опозданием примет рейсы из Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Челябинска, Самары, Казани, Стамбула, Сыктывкара, Батуми, Ульяновска, Тюмени, Владикавказа, Саратова, Минеральных Вод, Нальчика, Екатеринбурга, Оренбурга, Уфы, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Красноярска и Саранска.
В аэропорту Геленджика отменили пять рейсов на вылет — в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. На прилет задерживается рейс из Москвы, а поездки из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга отменили.
Как писали Юга.ру, в 2026 году аэропорты юга России стали лидерами по количеству введения ограничений на полеты.