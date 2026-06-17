Больше 180 рейсов задерживаются в аэропортах Краснодарского края из-за угрозы атак БПЛА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру
    © Фото Олега Аксёнова, Юга.ру

Аэропорты Кубани массово задерживают рейсы в города России и зарубежья

17 июня в аэропортах Краснодарского края зафиксированы массовые задержки рейсов. Причиной послужили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые действовали в авиагаванях Краснодара, Сочи и Геленджика. Меры ввели из-за сохраняющейся угрозы атак БПЛА.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, с опозданием выполняются 20 рейсов на вылет и 19 на прилет. Так, задержаны поездки в Ереван, Москву, Сургут, Казань, Тюмень и Санкт-Петербург. Позже запланированного времени авиагавань примет борты из Казани, Сочи, Астрахани, Москвы, Владикавказа, Антальи, Тюмени, Стамбула и Санкт-Петербурга.

«Сели в Волгограде и три часа ждали в запертом самолете»:

Наиболее сложная ситуация сложилась в аэропорту Сочи, там задерживается 76 рейсов на вылет и 67 на прилет. Изменения в расписании затронули вылеты в Ульяновск, Краснодар, Санкт-Петербург, Пермь, Омск, Уфу, Оренбург, Москву, Екатеринбург, Архангельск, Тюмень, Нижний Новгород, Казань, Самару, Челябинск, Саратов, Новосибирск, Тель-Авив, Красноярск и Кемерово. Кроме того, сочинский аэропорт с опозданием примет рейсы из Нижнего Новгорода, Перми, Новосибирска, Челябинска, Самары, Казани, Стамбула, Сыктывкара, Батуми, Ульяновска, Тюмени, Владикавказа, Саратова, Минеральных Вод, Нальчика, Екатеринбурга, Оренбурга, Уфы, Тбилиси, Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Красноярска и Саранска.

В аэропорту Геленджика отменили пять рейсов на вылет — в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург. На прилет задерживается рейс из Москвы, а поездки из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга отменили.

Как писали Юга.ру, в 2026 году аэропорты юга России стали лидерами по количеству введения ограничений на полеты.

Авиация Аэропорты Геленджик Краснодар Общественный транспорт СВО Сочи Транспорт

Новости

До 4000 рублей за палатку на редких травах. За что оштрафовали туристов под Анапой?
«С топорами и палками в XIX век». В Краснодаре второй день подряд нет мобильного интернета
Два пляжа в поселке Темрюкского района получили разрешения Роспотребнадзора
Между аэропортами Краснодара и Геленджика запустили прямые автобусы
Без дождей и до 30 °С. В Краснодарский край пришло настоящее летнее тепло
Пять частных школ Краснодарского края вошли в топ-30 в России

Лента новостей

Обогнал «Спартак» и «Динамо»
Вчера, 15:11
Обогнал «Спартак» и «Динамо»
ФК «Краснодар» больше всех заработал в сезоне Кубка России
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
15 июня, 17:55
«У меня нет боязни чистого листа — я настоящий графоман»
Писатель Коля Андреев о своей дебютной книге «Всклянь»
Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году
Вчера, 16:45
Два университета Краснодара вошли в топ-100 вузов РФ в 2026 году

Реклама на сайте