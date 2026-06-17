Больше 180 рейсов задерживаются в аэропортах Краснодарского края из-за угрозы атак БПЛА

17 июня в аэропортах Краснодарского края зафиксированы массовые задержки рейсов. Причиной послужили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые действовали в авиагаванях Краснодара, Сочи и Геленджика. Меры ввели из-за сохраняющейся угрозы атак БПЛА.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Краснодара, с опозданием выполняются 20 рейсов на вылет и 19 на прилет. Так, задержаны поездки в Ереван, Москву, Сургут, Казань, Тюмень и Санкт-Петербург. Позже запланированного времени авиагавань примет борты из Казани, Сочи, Астрахани, Москвы, Владикавказа, Антальи, Тюмени, Стамбула и Санкт-Петербурга.