В Адыгее в июле собираются открыть мост через реку Белую

Напомним, в 2018 году в Адыгее начали ремонтировать мост через Белую около поселка Совхозного и хутора Причтовского в Майкопском районе. В мае 2019 года закрыли мост на подъезде к поселку Тульскому. Он находился в аварийном состоянии и требовал незамедлительной реконструкции. Сообщалось, что на месте сделали временный мост для легковушек и что движение для большегрузов будет перекрыто до 5 сентября 2020 года. Для проезда в горную часть Адыгеи грузовому транспорту приходилось ехать через поселок Краснооктябрьский.

Между тем, к началу июня 2020 года специалисты выполнили основные работы, сообщили в минстрое Адыгеи 8 июня. В ближайшее время планируется установить барьерное ограждение и покрасить сооружения моста. После реконструкции он должен выдерживать нагрузки более 40 тонн. Открыть движение транспорта планируют в июле.

«Мост через реку Белую на подъезде к поселку Тульскому построили в 90-х годах. В 2016 году было проведено его обследование, которое показало, что с одной стороны разрушен тротуарный блок, началась деформация поперечной части конструкции, а в мостовых опорах обнаружены трещины», — пояснили порталу Юга.ру в минстрое Адыгеи.

Реконструкцию моста проводят за счет федеральных и республиканских средств. Общая стоимость проекта составляет 547 млн рублей.