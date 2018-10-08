В Адыгее на восемь месяцев перекрыли мост через реку Белая

В Адыгее с 8 октября 2018 года полностью перекрыли движение транспорта по мосту через реку Белая в Майкопском районе

Он расположен между поселком Совхозный и хутором Причтовский. Для объезда участка предусмотрено два альтернативных маршрута.

«Один из них — через поселок Удобный (по улице Советской), поселок Совхозный (по улице Советской), поселок Тульский (по улицам Ленина, Мира, Заречной, Западной). Кроме этого, предусмотрен маршрут движения через поселок Краснооктябрьский (по улице Кубанской)», — сообщили в пресс-службе МВД по Адыгее.

Ремонтные работы планируется завершить к 30 мая 2019 года.