В Адыгее почти на полтора года закрыли еще один мост через реку Белую

В Майкопском районе Адыгеи в мае ограничили движение по дополнительной дороге, ведущей в горы

С 14 мая 2019 года по 5 сентября 2020-го будет закрыто движение через мост в поселке Тульском, сообщили порталу Юга.ру в управлении автомобильных дорог «Адыгеяавтодор».

Как сообщали Юга.ру, реконструкцию еще одного моста через реку Белую в поселке Тульском по трассе, ведущей в горы, должны завершить в июне этого года. Поэтому для грузового транспорта остается открытым один путь в горную часть Адыгеи через поселок Краснооктябрьский.

Для легковых машин и спецтехники дорожники проложили временный мост рядом с закрытым на реконструкцию мостовым переходом у въезда в поселок Тульский — на 8+150 км дороги.

В «Адыгеяавтодоре» отметили, что мост по дороге находится в аварийном состоянии и требует незамедлительной реконструкции.

Реконструкцию моста проведут за счет федеральных и республиканских средств. В 2018 году на подготовительные работы и временный мост направили 125 млн рублей. В 2019-м на эти цели Адыгея получила 100 млн рублей при софинансировании из республиканского бюджета в 11 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 547 млн рублей.