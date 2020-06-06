МФЦ Кубани начнут принимать документы на оказание всех услуг

Краснодарский край

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Многофункциональные центры Кубани с 8 июня буду принимать документы на оказание всех государственных и муниципальных услуг

Многофункциональные центры Краснодарского края с 24 марта перестали пускать посетителей без предварительной записи. С 12 апреля в Краснодаре два офиса МФЦ начали принимать по другим адресам. 20 апреля стало известно, что большинство офисов в регионе перестали выдавать и принимать документы.

Сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что МФЦ продолжат работать с 9:00 до 18:00 по предварительный записи. Выдавать документы все также будут в порядке живой очереди с ограничением одномоментного нахождения заявителей в зале. Однако с 8 июня МФЦ края начнут принимать документы на оказание всех государственных и муниципальных услуг. Клиенту нужно иметь при себе расписку (опись) для получения результатов услуг на соответствующую дату.

Предварительно записаться можно по телефону контактного центра: 8-800-30-23-444 или через единый портал МФЦ Краснодарского после авторизации в личном кабинете. График работы офисов можно посмотреть здесь.

Напомним, 28 мая в станице Елизаветинской открылся новый многофункциональный центр.

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