Выявили еще 81 случай заражения коронавирусом на Кубани, один пациент скончался

В Краснодарском крае к 6 июня зафиксировали 4 тыс. 312 человек с COVID-19

За последние сутки в России коронавирус выявили у 8 тыс. 855 человек. Выздоровели 8 тыс. 708 человек, было 197 летальных исходов, пишет федеральный оперштаб. Наибольшее количество зараженных выявили в Москве (1 тыс. 992), Московской области (758) и Санкт-петербурге (347).

Всего к 6 июня в России зафиксировали 458 тыс. 689 случаев инфицирования, сообщил RT. Выздоровели 221 тыс. 388 человек, скончались 5 тыс. 725 человек.