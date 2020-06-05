В выходные на Кубани потеплеет до 32 °С

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае с 5 по 7 июня

В пятницу днем в Краснодаре будет сухо. Ветер 5-10 м/с, столбики термометров поднимутся до 26 °С. В целом по краю, в том числе на Черноморском побережье без существенных осадков, однако порывы ветра могут достигать 14 м/с. Днем вохдух прогреется до 21-26 °С.

По данным краевого гидрометцентра, в выходные, 6 и 7 июня, в регионе ожидается сухая погода. Ветер 4-9 м/с, днем местами порывы 12-17 м/с, в районе Новороссийска — 18-23 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 °С в субботу и 13-18 °С — в воскресенье. Днем 6 июня воздух прогреется до 25-30 °С, а 7 июня — до 27-32 °С. На Черноморском побережье по ночам будет около 19 °С, местами до 23 °С. Днем температура такая же, как в целом по краю.