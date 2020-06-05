В Сочи на месте старых скейт-парков пообещали построить новые

Власти Сочи 4 июня сообщили, что в центре курорта и в Адлере построят новые экстрим-площадки

Напомним, скейт-площадки в Сочи были построены в 2015 году, одна на Цветном бульваре, другая у сквера Бестужева в Адлере. Сейчас оба объекта находятся в неудовлетворительном состоянии и непригодны для катания. Поэтому на их месте решено построить новые экстрим-парки, сообщили 4 июня в пресс-службе мэрии Сочи.

Новые объекты будут построены с использованием современных материалов и соблюдением международных стандартов безопасности. Все работы проведут и согласуют с представителями сочинского сообщества любителей экстремальных видов спорта.

«Нам приятно, что нас услышали и сейчас на их месте будут новые бетонные объекты. Это значительно увеличит их срок службы. Но самое главное — новое строительство позволит конструктивно реализовать интересные решения для катания. Как, например, бассейн», — сказал представитель экстрим-сообщества Герман Карпушин.

Как добавили в пресс-службе мэрии Сочи, важная задача, которая будет стоять перед строительной компанией — вписать бетонный парк в архитектуру города с сохранением флоры.

Юга.ру писали о конфликте, который произошел в Сочи из-за того, что один из скейт-парков не вписался в архитектуру города. В ноябре 2013 года в Сочи торжественно открыли городской скейт-парк на площади у бывшего кинотеатра «Стерео». Однако через три года власти заявили о том, что площадка будет демонтирована и перенесена на территорию парка виллы «Вера», потому что «с точки зрения архитектуры, данный объект возле бывшего кинотеатра "Стерео" не очень вписывается».