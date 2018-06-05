В скейт-парке Сочи из-за обрушения перил пострадали дети
Вечером 5 июня на экстрим-площадке на Курортном проспекте Сочи обрушились перила
В это время на площадке находились подростки, их с травмами доставили в детскую городскую больницу № 9.
«Дети получили легкие ушибы. У них не обнаружено травм, требующих госпитализации», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.
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После этого происшествия скейт-парк закрыли для катания.
Экстрим-площадка была отреставрирована в июне 2016 года, позднее там делали текущий ремонт.
«Катание на роликах и скейтах предусматривает быстрый износ оборудования, поэтому сегодня необходимо провести капитальный ремонт скейтпарка», — заключили в пресс-службе мэрии курорта.
Всего в Сочи четыре подобные площадки: по одной в Адлерском и Лазаревском районах и две в центре курорта.
От подписчика: - Сегодня, примерно в 18:30 в скейтпарке " Вилла Вера" обрушилась деревянная перегородка и упала вниз вместе с тремя ребятами с высоты 2-2,5 метра. • Никто серьёзно не пострадал, никаких переломов нет. Если можно - доставить это обращение администрации, которая уже пол года обещает починить скейтпарк и в том числе эту перегородку... • ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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