Вечером 5 июня на экстрим-площадке на Курортном проспекте Сочи обрушились перила

В это время на площадке находились подростки, их с травмами доставили в детскую городскую больницу № 9.

«Дети получили легкие ушибы. У них не обнаружено травм, требующих госпитализации», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе мэрии Сочи.