От подписчика: - Сегодня, примерно в 18:30 в скейтпарке " Вилла Вера" обрушилась деревянная перегородка и упала вниз вместе с тремя ребятами с высоты 2-2,5 метра. • Никто серьёзно не пострадал, никаких переломов нет. Если можно - доставить это обращение администрации, которая уже пол года обещает починить скейтпарк и в том числе эту перегородку... • ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар

