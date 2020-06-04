Под Краснодаром нашли погребение воина времен начала нашей эры

Сейчас на месте ведется подготовка к строительству, в том числе археологические исследования местности. В конце мая на этой территории нашли погребение начала 3-го тысячелетия до н.э. 3 июня стало известно, что на трассе М-4 раскопали самый большой из 10 находящихся там курганов. В нем археологи обнаружили погребение сарматского воина начала н.э., из эпохи раннего железного века.

Как писали Юга.ру, о плане строительства дороги, соединяющей подъезд к Крымскому мосту (Краснодар — Темрюк — хутор Белый) и федеральную трассу М-4 «Дон», стало известно в 2016 году. Предполагалось, что строить Дальний Западный обход Краснодара длиной 51 км начнут в 2018 году. Однако затем работы отложили на год. В июне 2019-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сказал, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью.

Эксперты выяснили, что это был мужчина-воин около 40 лет. Рядом со скелетом лежали железные наконечники стрел и метательных копий, фрагменты колчана, украшенного бронзовой обкладкой. Также в ногах и у головы воина нашли два глиняных кувшина с витыми ручками — оба в отличном состоянии. Кроме того, в захоронении обнаружили многочисленные останки животных, которые положили умершему в качестве напутственной пищи, и две костяные бусины.

Ученые рассказали, что мужчина был укрыт войлочным плащом. Предметы, найденные около воина, указывают на его высокое положение в общине.

В пресс-службе «Автодор» уточнили, что захоронение оказалось не совсем типичным для сарматской культуры. Ноги мужчины были перевязаны на уровне колен и возле стоп. Пока экспертам еще предстоит понять, для чего это было сделано, добавили в компании. Посмотреть фотографии находок можно на сайте компании.

До конца июня специалисты планируют изучить еще два катакомбных погребения на глубине шести метров от поверхности. Они не были разграблены и поэтому хорошо сохранились. Общая площадь раскопок составляет 60 тыс. кв. метров.