Музыкант Noize MC перевел все деньги за новый трек на закупку средств защиты в больницы Дагестана

Российский музыкант Иван Алексеев (Noize MC) 3 июня сообщил о том, что пожертвовал гонорар за новую песню на помощь дагестанским больницам

Российский музыкант Noize MC выпустил 3 июня новый трек «Давай сбежим». Он рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что звукозаписывающая компания Universal Music выплатила за песню «крупный аванс». Все деньги Иван Алексеев перевел Фонду помощи медикам «Вблагодарность» для поддержи больниц Дагестана. Музыкант отметил, что именно этот регион больше других пострадал от эпидемии коронавируса в России.

Читайте также: В Дагестане выявили дефицит лекарств и тестов на коронавирус

«Мы все — очень разные, и зачастую эти различия мешают нам найти общий язык. Но все мы — соседи в нашем общем огромном доме, и, если беда пришла в этом дом, она касается каждого из нас», — написал музыкант.

На эти деньги фонд закупит в больницы средства индивидуальной защиты (СИЗ) — респираторы, защитные костюмы, перчатки, защитные экраны и очки. Музыкант сообщил, что СИЗ направят в 12 медучреждений Дагестана.

Также Noize MC поблагодарил врачей за то, что они спасают жизни людей, и пожелал всем подписчикам здоровья, добавил телеканал «360».