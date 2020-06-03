Музыкант Noize MC перевел все деньги за новый трек на закупку средств защиты в больницы Дагестана
Российский музыкант Иван Алексеев (Noize MC) 3 июня сообщил о том, что пожертвовал гонорар за новую песню на помощь дагестанским больницам
Российский музыкант Noize MC выпустил 3 июня новый трек «Давай сбежим». Он рассказал в своем инстаграм-аккаунте, что звукозаписывающая компания Universal Music выплатила за песню «крупный аванс». Все деньги Иван Алексеев перевел Фонду помощи медикам «Вблагодарность» для поддержи больниц Дагестана. Музыкант отметил, что именно этот регион больше других пострадал от эпидемии коронавируса в России.
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«Мы все — очень разные, и зачастую эти различия мешают нам найти общий язык. Но все мы — соседи в нашем общем огромном доме, и, если беда пришла в этом дом, она касается каждого из нас», — написал музыкант.
На эти деньги фонд закупит в больницы средства индивидуальной защиты (СИЗ) — респираторы, защитные костюмы, перчатки, защитные экраны и очки. Музыкант сообщил, что СИЗ направят в 12 медучреждений Дагестана.
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Также Noize MC поблагодарил врачей за то, что они спасают жизни людей, и пожелал всем подписчикам здоровья, добавил телеканал «360».
По официальным данным, в Дагестане COVID-19 диагностировали у 5 тыс. 341 человек, в том числе 113 случаев зафиксировали за последние сутки. От коронавируса в регионе скончались 287 человек.
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Нилъ киналго руго -бат|и-бат|иял ва хасго гьел бат|алъабаз буго нилъее цоцада рич|ч|изе квалквал гьабулебги. Ва амма, нилъер цогосеб к|удияб, киназего г|аммаб рокъор нилъ киналго цоцае ккола мадугьалзаби. Нилъер рокъобе балагь-къварилъи бач|индал, гьеб киназдаго хъвала Жакъа дица къват|ибе биччалеб буго ц|ияб кеч| "Рач|а лъутизе" абураб. Гьаракь хъвалеб @universalmusicru абураб дир идараялъ, гьеб коч|охъ дие цебеккун кьуна мухь, бащадаб миллион къадаралъул бут|а. Дица гьеб г|арац буссинабуна тохтурзабазе кумек гьабулеб @vblagodarnost абулеб идараялде. Гьез кумек гьабула ц|акъго ц|ик|к|ун короновирусалъ т|адецуй гьабураб, нилъер миллатал г|емераб пачалихъалул Дагъистаналъе. Больницабазде тохтурзаби ц|униялъе гьез рит|ана гьал хадур рехсарал алатал. Кумекалъул къадар: 1. ГБУ РД Лаказул ЦРБ - берал ц|униялъе ц|ороберал. 2. РКБ г|аммаб реанимация - хасаб партал, гьурмада ралел пардавал, ц|ороберал. 3. Сергохъалаялъул ЦРБ - партал, гьурмада ралел пардавал, гьурмада ххолел ц|орол экранал. 4. Ч|арада район - партал, ц|ороберал, гьурмада ралел пардавал. 5. Агулазул ЦРБ - ц|ороберал, гьурмада ралел чума унтуда данде рет|унеб партал, пардавал FFP3, х|ат|азда рет|унел рорхатал х|ет|еххелал. 6. Ахтыялъул ЦРБ - гьурмада ралел пардавал, квердаххелал. 7. ГБУ ДРКБ - гьурмада ралел пардавал, гьурмазда ххолел ц|орол экранал, квердаххелал. 8. Гъизляр мухъалъул районалъул больница - партал, ц|ороберал, квердаххелал, гьурмада ралел пардавал. 9. ГБУ РД РКБ 2 - партал, гьурмада ралел пардавал, ц|ороберал, квердаххелал. 10. ФКУЗ МСЧ МВД - хасаб ц|униялъе алатал. 11. ГБУ РД РКБ - партал, ц|ороберал, гьурмада ралел пардавал. 12. Гъаякенталъул больница - ц|ороберал, партал, гьурмада ралел пардавал. Рекъел нужер рокъоб ва сахлъи нужер г|ага- божаразе. Г|орхъи гьеч|еб баркала жидерго ургъелги рехун тун, чияр г|умру хвасар гьабизе т|аде босаразе ва т|аде бач|араб балагьалде данде ах|уд рахъаразе.
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