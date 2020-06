Музыкант Noize MC перевел все деньги за новый трек на закупку средств защиты в больницы Дагестана

View this post on Instagram

Нилъ киналго руго -бат|и-бат|иял ва хасго гьел бат|алъабаз буго нилъее цоцада рич|ч|изе квалквал гьабулебги. Ва амма, нилъер цогосеб к|удияб, киназего г|аммаб рокъор нилъ киналго цоцае ккола мадугьалзаби. Нилъер рокъобе балагь-къварилъи бач|индал, гьеб киназдаго хъвала Жакъа дица къват|ибе биччалеб буго ц|ияб кеч| "Рач|а лъутизе" абураб. Гьаракь хъвалеб @universalmusicru абураб дир идараялъ, гьеб коч|охъ дие цебеккун кьуна мухь, бащадаб миллион къадаралъул бут|а. Дица гьеб г|арац буссинабуна тохтурзабазе кумек гьабулеб @vblagodarnost абулеб идараялде. Гьез кумек гьабула ц|акъго ц|ик|к|ун короновирусалъ т|адецуй гьабураб, нилъер миллатал г|емераб пачалихъалул Дагъистаналъе. Больницабазде тохтурзаби ц|униялъе гьез рит|ана гьал хадур рехсарал алатал. Кумекалъул къадар: 1. ГБУ РД Лаказул ЦРБ - берал ц|униялъе ц|ороберал. 2. РКБ г|аммаб реанимация - хасаб партал, гьурмада ралел пардавал, ц|ороберал. 3. Сергохъалаялъул ЦРБ - партал, гьурмада ралел пардавал, гьурмада ххолел ц|орол экранал. 4. Ч|арада район - партал, ц|ороберал, гьурмада ралел пардавал. 5. Агулазул ЦРБ - ц|ороберал, гьурмада ралел чума унтуда данде рет|унеб партал, пардавал FFP3, х|ат|азда рет|унел рорхатал х|ет|еххелал. 6. Ахтыялъул ЦРБ - гьурмада ралел пардавал, квердаххелал. 7. ГБУ ДРКБ - гьурмада ралел пардавал, гьурмазда ххолел ц|орол экранал, квердаххелал. 8. Гъизляр мухъалъул районалъул больница - партал, ц|ороберал, квердаххелал, гьурмада ралел пардавал. 9. ГБУ РД РКБ 2 - партал, гьурмада ралел пардавал, ц|ороберал, квердаххелал. 10. ФКУЗ МСЧ МВД - хасаб ц|униялъе алатал. 11. ГБУ РД РКБ - партал, ц|ороберал, гьурмада ралел пардавал. 12. Гъаякенталъул больница - ц|ороберал, партал, гьурмада ралел пардавал. Рекъел нужер рокъоб ва сахлъи нужер г|ага- божаразе. Г|орхъи гьеч|еб баркала жидерго ургъелги рехун тун, чияр г|умру хвасар гьабизе т|аде босаразе ва т|аде бач|араб балагьалде данде ах|уд рахъаразе.