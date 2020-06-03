Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4 тысячи человек. Еще двое умерли

В Краснодарском крае 3 июня коронавирусом за сутки заразился 81 человек и 2 больных скончались

Всего в России за сутки COVID-19 диагностировали у 8 тыс. 536 человек в 84 регионах, 178 человек умерло и 8 тыс. 972 пациента выздоровели. Больше всего заболевших — в Москве (1 тыс. 842), Московской области (736) и Санкт-Петербурге (380). На юге и Северном Кавказе самое большое количество инфицированных в Ростовской области (178), Дагестане (113), Краснодарском крае (81), на Ставрополье (80), в Кабардино-Балкарии (74) и Северной Осетии (49). За период пандемии всего в стране коронавирус диагностировали у 432 тыс. 277 человек в 85 регионах . За все время умерли 5 тыс. 215 больных и 195 тыс. 957 выздоровели.

В оперштабе Кубани сообщили, что за сутки COVID-19 выявили у 81 человека в возрасте от 4 до 85 лет, среди них 32 мужчины и 49 женщин. В Краснодаре заболели 24 жителя, в других районах случаи распределились так: 7 — в Тихорецком районе;

6 — в Гулькевичском районе, в том числе 10-летний ребенок;

по 5 — в Кавказском, Усть-Лабинском и Динском районах, где также заразился 14-летний подросток;

4 — в Тимашевском районе;

по 3 — в Армавире, Белореченском районе и Новороссийске, где среди заболевших 4-летний ребенок;

по 2 — в Мостовском и Павловском районах. В Темрюкском районе заболели дети 9 и 13 лет;

по 1 — в Анапе, Горячем Ключе, Калининском, Апшеронском, Кущевском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Абинском, Славянском, Туапсинском районах.