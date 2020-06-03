Число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 4 тысячи человек. Еще двое умерли
В Краснодарском крае 3 июня коронавирусом за сутки заразился 81 человек и 2 больных скончались
Всего в России за сутки COVID-19 диагностировали у 8 тыс. 536 человек в 84 регионах, 178 человек умерло и 8 тыс. 972 пациента выздоровели. Больше всего заболевших — в Москве (1 тыс. 842), Московской области (736) и Санкт-Петербурге (380). На юге и Северном Кавказе самое большое количество инфицированных в Ростовской области (178), Дагестане (113), Краснодарском крае (81), на Ставрополье (80), в Кабардино-Балкарии (74) и Северной Осетии (49).
За период пандемии всего в стране коронавирус диагностировали у 432 тыс. 277 человек в 85 регионах. За все время умерли 5 тыс. 215 больных и 195 тыс. 957 выздоровели.
В оперштабе Кубани сообщили, что за сутки COVID-19 выявили у 81 человека в возрасте от 4 до 85 лет, среди них 32 мужчины и 49 женщин. В Краснодаре заболели 24 жителя, в других районах случаи распределились так:
- 7 — в Тихорецком районе;
- 6 — в Гулькевичском районе, в том числе 10-летний ребенок;
- по 5 — в Кавказском, Усть-Лабинском и Динском районах, где также заразился 14-летний подросток;
- 4 — в Тимашевском районе;
- по 3 — в Армавире, Белореченском районе и Новороссийске, где среди заболевших 4-летний ребенок;
- по 2 — в Мостовском и Павловском районах. В Темрюкском районе заболели дети 9 и 13 лет;
- по 1 — в Анапе, Горячем Ключе, Калининском, Апшеронском, Кущевском, Красноармейском, Приморско-Ахтарском, Абинском, Славянском, Туапсинском районах.
Всего в крае за время пандемии вирус нашли у 4 тыс. 68 человек, из них 247 детей. Всего выздоровели 2 тыс. 917 пациентов, в том числе 75 за минувшие сутки. Кроме того, за день умерли два человека, таким образом всего за время пандемии скончались 38 зараженных COVID-19. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 37 пациентов, еще 2 — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.
С подозрением на коронавирус в больницы обратились 10 тыс. 129 человек, в том числе 932 ребенка. Продолжают стационарное лечение 2 тыс. 58 человек, из них 173 ребенка. Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства остаются 12 тыс. 262 человека, включая 678 детей.
В обсерваторах разместили 3 тыс. 216 приезжих, температура у всех в норме, состояние удовлетворительное. За все время там выявили 58 положительных результатов.
Лаборатории Роспотребнадзора проведели 48 тыс. 904 исследования, лаборатории регионального минздрава — 137 тыс. 11 исследований.
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