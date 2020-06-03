Голосовой помощник «Маруся» научилась управлять «Умным домом» и Wink

Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и «Умным домом»

3 июня Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» объявили о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами. Управление будет основано на использовании технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Голосовой ассистент «Маруся» от MRG уже поддерживает полноценное управление онлайн-кинотеатром Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с «Марусей» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома». Управлять Wink с помощью «Маруси» можно как через «Капсулу», так и мобильное приложение «Маруся — голосовой помощник» со смартфонов на Android или iOS. Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом — после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса (Пока управление голосом доступно для приставок Wink IPTV и Wink+, вскоре планируется интеграция с приложениями Wink в Smart TV, Android TV и Apple TV).

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Ассистент может выполнить разные голосовые команды, например, «Маруся, включи канал “Культура”», «Маруся, сделай громче на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм “Смешарики”». Также «Маруся» помогает управлять облачным сервисом «Умный дом», который включает домашнее и внешнее видеонаблюдение и датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления. Также «Умный дом» входит управление домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. Благодаря голосовому ассистенту «Маруся» управлять устройствами «Умного дома» стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: «Маруся, сделай теплее», «Маруся, включи освещение ярче» или «Маруся, выключи утюг».