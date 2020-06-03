В Краснодаре завели дело на мужчину, который пьяным стрелял из пистолета в Юбилейном микрорайоне

Краснодарский край

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В прокуратуре Краснодарского края 3 июня сообщили о возбуждении уголовного дела против мужчины, который воспользовался оружием на одной из улиц краевого центра

По данным следствия, 30 декабря в 11:00 в Юбилейном микрорайоне произошло ДТП: пьяный водитель на Mercedes CL180 врезался в КамАЗ. После этого около дома на улице Чекистов, 24/1, мужчина достал из одежды пистолет модели Z, калибра 6,35 мм, и выстрелил в воздух. В этот момент около него находились люди. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что повод для использования огнестрельного оружия был «малозначительным», поэтому мужчина грубо нарушил общественный порядок. 

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После стрельбы мужчину задержали сотрудники полиции. Им оказался 34-летний житель Калужской области. На него завели уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное ношение огнестрельного оружия).

Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд. За наиболее тяжкое из преступлений, по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ему грозит штраф 300-500 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, до 5 лет лишения свободы либо принудительных работ.

Как писали Юга.ру, в том же месяце житель Чечни устроил стрельбу в одном из ночных клубов Краснодара. Он несколько раз выстрелил в охранника, который отказался впускать его в заведение.

Краснодар Полиция Стрельба

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