В Краснодаре завели дело на мужчину, который пьяным стрелял из пистолета в Юбилейном микрорайоне
В прокуратуре Краснодарского края 3 июня сообщили о возбуждении уголовного дела против мужчины, который воспользовался оружием на одной из улиц краевого центра
По данным следствия, 30 декабря в 11:00 в Юбилейном микрорайоне произошло ДТП: пьяный водитель на Mercedes CL180 врезался в КамАЗ. После этого около дома на улице Чекистов, 24/1, мужчина достал из одежды пистолет модели Z, калибра 6,35 мм, и выстрелил в воздух. В этот момент около него находились люди. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара».
В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что повод для использования огнестрельного оружия был «малозначительным», поэтому мужчина грубо нарушил общественный порядок.
После стрельбы мужчину задержали сотрудники полиции. Им оказался 34-летний житель Калужской области. На него завели уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконное ношение огнестрельного оружия).
Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд. За наиболее тяжкое из преступлений, по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ему грозит штраф 300-500 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, до 5 лет лишения свободы либо принудительных работ.
Как писали Юга.ру, в том же месяце житель Чечни устроил стрельбу в одном из ночных клубов Краснодара. Он несколько раз выстрелил в охранника, который отказался впускать его в заведение.