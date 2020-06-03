В Краснодаре завели дело на мужчину, который пьяным стрелял из пистолета в Юбилейном микрорайоне

В прокуратуре Краснодарского края 3 июня сообщили о возбуждении уголовного дела против мужчины, который воспользовался оружием на одной из улиц краевого центра

По данным следствия, 30 декабря в 11:00 в Юбилейном микрорайоне произошло ДТП: пьяный водитель на Mercedes CL180 врезался в КамАЗ. После этого около дома на улице Чекистов, 24/1, мужчина достал из одежды пистолет модели Z, калибра 6,35 мм, и выстрелил в воздух. В этот момент около него находились люди. Кадры с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «Телетайп Краснодара». В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края отметили, что повод для использования огнестрельного оружия был «малозначительным», поэтому мужчина грубо нарушил общественный порядок.

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