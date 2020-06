В Сочи не удалось спасти умирающего дельфина, который просил помощи у людей

View this post on Instagram

Вчера в 18:50 нам поступил звонок о живой белобочке в Сочи, в районе Красного штурма. По словам очевидцев - подводных охотников, дельфин сам выплыл прямо на них, как будто за помощью - он не мог самостоятельно держаться на плаву. Ребята поддерживали его в воде до приезда нашего ветеринара Марии и команды волонтёров. Дельфин был сильно ослаблен и истощён, практически по всему его телу были зафиксированы глубокие, воспалённые раны и язвы. Состояние белобочки было оценено как крайне тяжелое. Были проведены ветеринарные манипуляции для обезболивания, снятия обезвоживания и интоксикации, проведена антибактериальная терапия, санация ран и язв. Дельфин вёл себя очень спокойно во время лечения, не оказывал сопротивления, не проявлял признаков стресса и страха. Часто даже очень сильно ослабленные и больные дельфины при оказании им помощи собирают все свои последние силы, чтобы попытаться избежать этой помощи. И мы очень надеялись и верили, что лечение поможет, и дельфин начнёт приходить в себя. Добровольцы продолжали поддерживать белобочку в воде после заката и были готовы остаться с ним на всю ночь и дальше. Но несмотря на все предпринятые усилия, спустя 3 часа, в 21:40 наш дельфин перестал дышать ������������ ⠀ Посмертно были отобраны пробы для гематологических, микробиологических и генетических исследований, с целью диагностики и определения причин заболевания и гибели. ⠀ Мы благодарны всем очевидцам, которые обратились к нам за помощью. Особая наша благодарность подводным охотникам, оказавшимся на месте - Сергею и Сергею. Ребята в течение часа поддерживали дельфина до приезда ветеринара и нашей команды волонтеров, а затем помогали оказывать ему помощь до самого конца. Благодарим нашего ветеринара и замечательных волонтеров - Ирину, Марию и Марию! Выезжая на такие вызовы, всегда надеешься на лучшее, но приходится готовиться и к худшему. Спасти этого дельфина, к огромному сожалению, оказалось невозможно, но мы знаем, что смогли оказать ему максимальную поддержку и уменьшить страдания и боль в последние часы его жизни. ⠀ —— Поддержать работу Центра можно по ссылке в профиле @delfacenter