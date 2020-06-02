В Сочи не удалось спасти умирающего дельфина, который просил помощи у людей

В Сочи вечером 1 июня умирающий дельфин приплыл к людям за помощью

Инцидент произошел в районе пляжа Красный штурм. В инстаграм-аккаунте научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» написали, что информация о белобочке поступила в 18:50. Дельфин выплыл на подводных охотников, будто прося у них помощи и защиты, животное не могло самостоятельно держаться на плаву.

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Прибывшие на место ветеринар и волонтеры центра увидели, что дельфин сильно ослаблен и истощен, практически по всему телу были глубокие воспаленные раны и язвы. Они оценили состояние животного как крайне тяжелое. Млекопитающему ввели препараты для снятия боли и интоксикации.

«Животное вело себя совершенно спокойно. Хотя бывают случаи, когда даже умирающие дельфины категорические не подпускают к себе людей», — прокомментировала порталу Юга.ру директор центра «Дельфа» Татьяна Белей.

Волонтеры не отходили от дельфина, продолжали поддерживать его, надеясь на выздоровление, но через три часа сердце белобочки остановилось. Ветерин отобрал пробы, чтобы выяснить причину гибели животного.

Татьяна Белай добавила, что благодаря сообщениям очевидцев за 2018-2019 годы в Сочи из сетей удалось спасти восемь дельфинов. Юга.ру писали, что уже два года «Дельфа» собирает средства для создания стационарного Центра для спасения дельфинов. Однако к моменту публикации новости собрано лишь 29% от нужной суммы. Поддержать проект можно здесь.