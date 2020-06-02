В Сочи не удалось спасти умирающего дельфина, который просил помощи у людей
В Сочи вечером 1 июня умирающий дельфин приплыл к людям за помощью
Инцидент произошел в районе пляжа Красный штурм. В инстаграм-аккаунте научно-экологического центра спасения дельфинов «Дельфа» написали, что информация о белобочке поступила в 18:50. Дельфин выплыл на подводных охотников, будто прося у них помощи и защиты, животное не могло самостоятельно держаться на плаву.
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Прибывшие на место ветеринар и волонтеры центра увидели, что дельфин сильно ослаблен и истощен, практически по всему телу были глубокие воспаленные раны и язвы. Они оценили состояние животного как крайне тяжелое. Млекопитающему ввели препараты для снятия боли и интоксикации.
«Животное вело себя совершенно спокойно. Хотя бывают случаи, когда даже умирающие дельфины категорические не подпускают к себе людей», — прокомментировала порталу Юга.ру директор центра «Дельфа» Татьяна Белей.
Волонтеры не отходили от дельфина, продолжали поддерживать его, надеясь на выздоровление, но через три часа сердце белобочки остановилось. Ветерин отобрал пробы, чтобы выяснить причину гибели животного.
Татьяна Белай добавила, что благодаря сообщениям очевидцев за 2018-2019 годы в Сочи из сетей удалось спасти восемь дельфинов. Юга.ру писали, что уже два года «Дельфа» собирает средства для создания стационарного Центра для спасения дельфинов. Однако к моменту публикации новости собрано лишь 29% от нужной суммы. Поддержать проект можно здесь.
Если вы увидели, что дельфин попал в беду в Черном море в Сочи, сообщите об этом по телефону горячей линии центра «Дельфа»: 8 (938) 888-15-95.
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Вчера в 18:50 нам поступил звонок о живой белобочке в Сочи, в районе Красного штурма. По словам очевидцев - подводных охотников, дельфин сам выплыл прямо на них, как будто за помощью - он не мог самостоятельно держаться на плаву. Ребята поддерживали его в воде до приезда нашего ветеринара Марии и команды волонтёров. Дельфин был сильно ослаблен и истощён, практически по всему его телу были зафиксированы глубокие, воспалённые раны и язвы. Состояние белобочки было оценено как крайне тяжелое. Были проведены ветеринарные манипуляции для обезболивания, снятия обезвоживания и интоксикации, проведена антибактериальная терапия, санация ран и язв. Дельфин вёл себя очень спокойно во время лечения, не оказывал сопротивления, не проявлял признаков стресса и страха. Часто даже очень сильно ослабленные и больные дельфины при оказании им помощи собирают все свои последние силы, чтобы попытаться избежать этой помощи. И мы очень надеялись и верили, что лечение поможет, и дельфин начнёт приходить в себя. Добровольцы продолжали поддерживать белобочку в воде после заката и были готовы остаться с ним на всю ночь и дальше. Но несмотря на все предпринятые усилия, спустя 3 часа, в 21:40 наш дельфин перестал дышать ������������ ⠀ Посмертно были отобраны пробы для гематологических, микробиологических и генетических исследований, с целью диагностики и определения причин заболевания и гибели. ⠀ Мы благодарны всем очевидцам, которые обратились к нам за помощью. Особая наша благодарность подводным охотникам, оказавшимся на месте - Сергею и Сергею. Ребята в течение часа поддерживали дельфина до приезда ветеринара и нашей команды волонтеров, а затем помогали оказывать ему помощь до самого конца. Благодарим нашего ветеринара и замечательных волонтеров - Ирину, Марию и Марию! Выезжая на такие вызовы, всегда надеешься на лучшее, но приходится готовиться и к худшему. Спасти этого дельфина, к огромному сожалению, оказалось невозможно, но мы знаем, что смогли оказать ему максимальную поддержку и уменьшить страдания и боль в последние часы его жизни. ⠀ —— Поддержать работу Центра можно по ссылке в профиле @delfacenter