В Адыгее впервые проведут республиканский выпускной бал

В Адыгее 23 июня впервые состоится общереспубликанский выпускной бал, в котором примет участие не менее 3 тыс. человек

Раньше чествования выпускников проводились на муниципальном уровне. Республиканский выпускной бал решили провести по инициативе главы Адыгеи, чтобы организовать для всех выпускников республики большой праздник, запоминающийся на всю жизнь, сообщили порталу Юга.ру 18 июня в пресс-службе главы Адыгеи.

Праздник планируют провести 23 июня в Майкопе, куда к 19:30 организованно приедут выпускники, их учителя и родители из всех районов республики. Ожидается, что в празднике примет участие около 3 тыс. человек, в том числе 1 тыс. 650 детей.

Как доложил главе Адыгеи Мурату Кумпилову министр образования и науки республики Анзаур Керашев, подготовка к празднику завершается. Торжество пройдет на площади «Единение и согласие». Там устроят торжественный проход выпускников по красной дорожке, организуют фотозоны, концерт, световое шоу и фейерверк. С полицией согласуются вопросы обеспечения безопасности.

Как сообщали Юга.ру, в 2019 году в Адыгее увеличили расходы на молодежную политику в пять раз — до 10 млн рублей. За счет этого было решено провести общереспубликанский выпускной вечер.

Напомним, в 2018 году в Майкопе устроили выпускной бал в «яблоневом» стиле.