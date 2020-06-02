На хуторе Ленина под Краснодаром начали благоустраивать сквер

Краснодарский край

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В Краснодаре стартовало благоустройство сквера имени 75-летия великой Победы на хуторе Ленина

Жители хутора создали зеленую зону около 30 лет назад, ранее она называлась Хуторским сквером. Общая площадь, которую будут обновлять в 2020 году, составляет 1 га. Сейчас рабочие готовят территорию для новых пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок.

Замглавы Краснодара Андрей Дорошев сообщил 2 июня, что из-за работ придется убрать некоторые деревья. Однако в проекте предполагается компенсационное озеленение — на месте планируют высадить 70 новых деревьев и более 2 тыс. кустарников.

«Сквер должен стать еще одной современной городской зеленой зоной. И здесь задача подрядчика — аккуратно и бережно проводить работы, чтобы не повредить деревья. Прошу внимательно отнестись к этому», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов во время рабочего объезда.

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В сквере собираются уложить тротуарную плитку, сделать газон и оборудовать его автоматической системой полива. Кроме того, там появится поле для мини-футбола и зона для игры в баскетбол. На территории установят 44 лавочки и 60 фонарей, добавили в пресс-службе городской администрации.

Как писали Юга.ру, сквер на хуторе Ленина стал первым в рейтинговом голосовании по выбору зеленых зон для благоустройства в 2021 году, которое проводили среди горожан в феврале. В конце мая стало известно о планах привести в порядок этот сквер в год 75-летия Победы. Завершить обновление зеленой зоны хотят раньше срока — ко Дню города, который пройдет в сентбяре 2020 года.

Благотворительность Евгений Первышов Краснодар Парки

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