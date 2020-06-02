На хуторе Ленина под Краснодаром начали благоустраивать сквер

Жители хутора создали зеленую зону около 30 лет назад, ранее она называлась Хуторским сквером. Общая площадь, которую будут обновлять в 2020 году, составляет 1 га. Сейчас рабочие готовят территорию для новых пешеходных дорожек, детских и спортивных площадок.

Замглавы Краснодара Андрей Дорошев сообщил 2 июня, что из-за работ придется убрать некоторые деревья. Однако в проекте предполагается компенсационное озеленение — на месте планируют высадить 70 новых деревьев и более 2 тыс. кустарников.

«Сквер должен стать еще одной современной городской зеленой зоной. И здесь задача подрядчика — аккуратно и бережно проводить работы, чтобы не повредить деревья. Прошу внимательно отнестись к этому», — отметил мэр Краснодара Евгений Первышов во время рабочего объезда.