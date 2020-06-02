На Кубани выявили коронавирус еще у 79 человек. Скончались три пациента, но оперштаб сообщил об этом не сразу
В Краснодарском крае ко 2 июня зафиксировали 3 тыс. 987 случаев заражения COVID-19
В России коронавирус за сутки выявили у 8 тыс. 863 человек, сообщает RT. Выздоровели 11 тыс. 108 человек, умерли 182 пациента.
На юге и в республиках Северного Кавказа заражение подтвердили у 816 человек: 253 — в Ростовской области, 132 — в Дагестане, 85 — на Ставрополье, 79 — в Краснодарском крае, 75 — в Кабардино-Балкарии, 67 — в Карачаево-Черкесии, 50 — в Северной Осетии, 37 — в Ингушетии, 17 — в Чечне, 16 — в Адыгее, 3 — в Севастополе, 2 — в Крыму.
За все время наблюдения в России зарегистрировали 423 тыс. 741 случай заражения. Выздоровели 186 тыс. 985 человек, также было 5 тыс. 37 летальных исходов.
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили коронавирус у 79 человек, выписали 94 пациента.
Отметим, что изначально, в 10:45, на сайте краевой администрации не сообщалось о количестве новых смертей за минувшие сутки. Также в телеграм-канале оперативного штаба Кубани отметили, что в крае новых смертей не было и количество летальных случаев осталось тем же, что и накануне, — 33 (скриншоты сайта администрации и телеграм-канала имеются в распоряжении портала Юга.ру).
Между тем федеральный оперштаб сообщил, что в Краснодарском крае за последние сутки умерли три человека. После того как Юга.ру обратили на это внимание пресс-службы краевой администрации, в оперштабе региона (спустя полчаса после публикации) добавили информацию о трех новых смертях.
Читайте также:
Краевой оперштаб рассказал 2 июня, что наибольшее число новых заражений выявили в Краснодаре (24), среди инфицированных шесть детей а возрасте от 8 месяцев до 10 лет. Также новые случаи были в следующих муниципалитетах:
- по 5 — в Апшеронском (включая 13-летнего подростка), Белореченском районах и Армавире;
- по 4 — в Анапе (включая детей 10 и 14 лет), Гулькевичском, Тихорецком районах;
- по 3 — в Крымском, Кавказском районах и в Сочи;
- по 2 заболевших — в Тимашевском, Курганинском, Кореновском, Туапсинском, Динском районах и в Новороссийске;
- по 1 — в Кущевском, Мостовском, Абинском, Новопокровском, Усть-Лабинском, Павловском районах и Горячем Ключе.
Всего в регионе выявили инфекцию у 3 тыс. 987 человек. При этом выздоровели 2 тыс. 842 человека, умерли 36 пациентов.
«35 человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, два пациента — на экстракорпоральной мембранной оксигенации», — отметили в минздраве края.
Продолжают стационарное лечение с подозрением на коронавирус 2 тыс. 127 человек. Под медицинским наблюдением находятся 12 тыс. 392 человека. В обсерваторах наблюдают за 3 тыс. 33 людьми, прибывшими в регион.
Все материалы по теме: