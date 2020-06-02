На Кубани выявили коронавирус еще у 79 человек. Скончались три пациента, но оперштаб сообщил об этом не сразу

В России коронавирус за сутки выявили у 8 тыс. 863 человек, сообщает RT. Выздоровели 11 тыс. 108 человек, умерли 182 пациента.

На юге и в республиках Северного Кавказа заражение подтвердили у 816 человек: 253 — в Ростовской области, 132 — в Дагестане, 85 — на Ставрополье, 79 — в Краснодарском крае, 75 — в Кабардино-Балкарии, 67 — в Карачаево-Черкесии, 50 — в Северной Осетии, 37 — в Ингушетии, 17 — в Чечне, 16 — в Адыгее, 3 — в Севастополе, 2 — в Крыму.

За все время наблюдения в России зарегистрировали 423 тыс. 741 случай заражения . Выздоровели 186 тыс. 985 человек, также было 5 тыс. 37 летальных исходов.

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердили коронавирус у 79 человек, выписали 94 пациента .

Отметим, что изначально, в 10:45, на сайте краевой администрации не сообщалось о количестве новых смертей за минувшие сутки. Также в телеграм-канале оперативного штаба Кубани отметили, что в крае новых смертей не было и количество летальных случаев осталось тем же, что и накануне, — 33 (скриншоты сайта администрации и телеграм-канала имеются в распоряжении портала Юга.ру).



Между тем федеральный оперштаб сообщил, что в Краснодарском крае за последние сутки умерли три человека. После того как Юга.ру обратили на это внимание пресс-службы краевой администрации, в оперштабе региона (спустя полчаса после публикации) добавили информацию о трех новых смертях.