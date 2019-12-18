Кузнецова призвала вернуть специальность детского психиатра

Краснодарский край, Вся Россия

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Детский омбудсмен 15 декабря заявила, что в российские медицинские вузы нужно вернуть специальность «детская психиатрия»

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Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова во время круглого стола в Госдуме сказала, что нужно разделить детскую и общую психиатрию, сообщило РИА «Новости».

По информации Кузнецовой, в России у порядка 900 тыс. детей диагностированы психические расстройства, в то время как специалистов с соответствующей квалификацией сложно найти даже в крупных городах.

Доктор психологических наук, профессор Елена Дозорцева, отметила, что в России нужна отдельная специальность не только детского психиатра, но и подросткового.

«В этом возрасте много и аутоагрессивных действий, наблюдается пик самоубийств, так что это тот возраст, на который нужно обращать внимание и работать и психиатрам, и психологам, чтобы предупредить ухудшения», — приводит слова Дозорцевой «360».

По словам руководителя отдела неотложной психиатрии и помощи Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Анны Портновой, центр предложил Минздраву увеличить обучение в ординатуре по направлению психиатрии с двух до трех лет. За этот год будут изучаться такие узкие специализации как детская психиатрия, наркомания и другие. Портнова сказала, что ведомство поддержало это инициативу.

 

Анна Кузнецова Дети Здравоохранение Медицина Психология

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