Сочинский нацпарк создал настольную игру-бродилку по заповеднику для детей

Краснодарский край

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Сочинский национальный парк в День защиты детей представил игру-бродилку по заповеднику

Для того, чтобы сыграть в квест-игру «Бродилка по Нацпарку», достаточно ее скачать по ссылке, либо сохранить с сайта Юга.ру. Картинки нужно будет распечатать на четырех листах формата А4 и склеить. Также игрокам понадобятся кубик и фишки.

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В бродилке могут участвовать от двух до четырех человек. Игроки ставят свои фишки на «старт», ходят по очереди, бросая кубик. Фишку нужно переставлять ровно на столько шагов, сколько выпало очков на кубике. Если игрок попадет на поле с водопадом или лестницей, ему нужно будет либо подняться, либо спуститься на другое поле. Остальные препятствия обозначены на самом игровом поле. Победит тот, кто первый доберется до финиша.

Так как правила игры достаточно простые, дети смогут разобраться в них самостоятельно, отметили в пресс-службе Сочинского национального парка.

Ранее Юга.ру сообщали, что 5 мая Сочинскому нацпарку исполнилось 37 лет. В середине месяца там зацвело «древо жизни», которое угрожает жизни растений заповедника, а по маршрутам во время карантина в парке гуляют косули.

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