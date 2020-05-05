Сочинский национальный парк отмечает день рождения в необычном формате
Сочинскому национальному парку 5 мая исполняется 37 лет
В связи со сложной ситуацией в мире и в России, главный девиз праздника в этом году — #сидимдома. Сочинский национальный парк представляет в день своего рождения проект «Сочинский национальный парк в лицах», который позволяет увидеть его «человеческое лицо». Любой желающий может при помощи видеосвязи увидеть видеопоздравления от директора, главного лесничего, замдиректоров и многих других сотрудников парка, а также наблюдать их в нестандартных ситуациях за любимыми занятиями в нерабочей атмосфере. Также можно посмотреть поздравления от друзей Сочинского нацпарка.
Сочинский национальный парк был образован Постановлением Совета министров РСФСР № 214 от 5 мая 1983 года в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях. Сочинский национальный парк стал первым в России. До этого охраняемые территории имели статус заповедников и заказников. Национальный парк расположен на территории Большого Сочи: от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Чёрного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта.
В качестве подарка всем желающим будет предложен занимательный тест, который позволит определить свою осведомленность. Каждый пятый тест с максимальным результатом (это 14 баллов), пройденный до 5 июня 2020 года будет отмечен, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк». Для этого не забывайте заполнять все поля формы.
Сочинский национальный парк в цифрах:
— 208 600 гектаров занимает Сочинский национальный парк;
— 94,1% площади неповторимые по красоте и богатству растительности горные леса, 2 200 видов включает аборигенная флора, 30% аборигенных видов животных и растений являются реликтовыми, более 20% занесены в Красную книгу, 20% эндемичными;
— более 100 памятников истории и культуры насчитывается на территории Сочинского национального парка (стоянки древних людей, поселения, дольменные сооружения, колодцеобразные гробницы, остатки крепостей, храмов, курганные могильники, жертвенный камень, обелиски и военные памятники);
— 103 водопада с высотой порога от 2 до 73 метров доступны для посещения;
— 40 рек и ручьев протекают по территории Сочинского национального парка;
— более 200 видов птиц встречается на его территории;
— около 100 видов млекопитающих живут в парке (бурые медведи, рыси, серны, олени, кабаны, косули, волки, куницы, выдры, барсуки, зайцы и многие другие);
— 13 леопардов проходят программу подготовки к выпуску в 2020-2021 годах в Центре восстановления леопарда на Кавказе Сочинского национального парка.
Кроме того, в день рождения в Адлерском лесничестве на территории женского монастыря в честь празднования Дня Победы будут посажены 75 хвойных пород деревьев и 75 кустарников. Так же на месте высадки будет установлен камень и памятная плита в честь погибших воинов в Великой Отечественной Войне.
Читайте также
6 документальных фильмов о походах в Краснодарском крае