Сочинский национальный парк отмечает день рождения в необычном формате

В связи со сложной ситуацией в мире и в России, главный девиз праздника в этом году — #сидимдома. Сочинский национальный парк представляет в день своего рождения проект «Сочинский национальный парк в лицах», который позволяет увидеть его «человеческое лицо». Любой желающий может при помощи видеосвязи увидеть видеопоздравления от директора,​ главного лесничего, замдиректоров и многих других сотрудников парка, а также наблюдать их в нестандартных ситуациях за любимыми занятиями в нерабочей атмосфере. Также можно посмотреть поздравления от друзей Сочинского нацпарка.

Сочинский национальный парк был образован Постановлением Совета министров РСФСР № 214 от 5 мая 1983 года в целях сохранения уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа, использования их в природоохранных, рекреационных, просветительных и научных целях. Сочинский национальный парк стал первым в России. До этого охраняемые территории имели статус заповедников и заказников. Национальный парк расположен на территории Большого Сочи: от границ с Туапсинским районом, между устьями рек Шепси и Магри на северо-западе до границ с Абхазией на юго-востоке и от побережья Чёрного моря до водораздельной линии Главного Кавказского хребта.

В качестве подарка всем желающим будет предложен занимательный тест​, который позволит определить свою осведомленность. Каждый пятый тест с максимальным результатом (это 14 баллов), пройденный до 5 июня 2020 года будет отмечен, сообщает пресс-служба ФГБУ «Сочинский национальный парк». Для этого не забывайте заполнять все поля формы.