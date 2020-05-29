На Кубани запустили в соцсетях флешмоб #ПисьмоВДетство
Фонд «Край добра» запустил ко Дню защиты детей благотворительную онлайн-акцию
Благотворительный фонд «Край добра» к 1 июня запустил в соцсетях флешмоб #ПисьмоВДетство. Его участники дают себе маленькому советы и наставления. Например, не выщипывать брови в 11 классе, не обижать репетитора по английскому, быть смелее.
Как поучаствовать во флешмобе?
- опубликовать в инстаграме свое детское фото и написать под ним письмо себе маленькому — что рассказали бы о взрослой жизни о чем предупредили, какой совет дали;
- поставить хэштег #ПисьмоВДетство, отметить аккаунт фонда «Край добра»;
- отметить в посте аккаунты нескольких друзей и передать эстафету им;
- сделать пожертвование на любую сумму в фонд «Край Добра» (информация о том, как сделать пожертвование опубликована на сайте организации).
Благотворительный фонд «Край добра» работает с 2015 года. За это время организация собрала около 200 млн рублей на проведение операций детям, курсы реабилитации и обследования, покупку жизненно необходимых препаратов, авиа- и ж/д билеты к месту лечения ребенка.
В апреле портал Юга.ру пообщался с руководителем фонда Яной Сторожук, а также с представителями других благотворительных организаций, которые рассказали, как карантин и коронавирус повлияли на их деятельность. Материал можно прочитать здесь.
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•ПИСЬМО• Эта девочка с бантами всегда со мной… Сегодня я чаще ее жалею и подбадриваю. Благодарю, за то, что именно ее глазами, по прежнему, с восторгом, смотрю на не всегда добрый и не всегда безопасный мир. Это она меня заверила, что жизнь - чудо, не смотря ни на что…. • Когда я зажмурившись иду вперед и делаю что-то впервые, мало что в этом понимая и умудряюсь делать это успешно , это в том числе она . Когда я унываю и трушу, я точно знаю, что она где-то с подружками из сада загуляла. Либо у нее тихий час. • Мне кажется , она точно знала, как сложится моя жизнь. И про красный диплом и про радио и про события со смыслом. • Если бы она мне писала письмо во взрослую жизнь, то сказала бы… “Из всего того, что ты освоишь к 1992 году единственное, что тебе по настоящему понадобится, это умение читать, чтобы обязательно прочесть, на рекламной тумбе, около сельхоза, объявление о наборе курса режиссеров в КГИК.” • Я написала ей гораздо больше….. Публикую. Совсем немного. Девочка моя! Не верь тем, кто говорит, что плохо быть выскочкой. Не слушай соседа, дедушку Гришу, который пугает тебя войной. Ее, в твоем детстве, не будет. И Рейган не нажмет на красную кнопку. Но главное знай, что у жизни нет никакого другого смысла кроме, как прожить ее счастливо. И да…когда ты вырастешь, у тебя родится дочка…. ❤️ Я участвую в online-флешмобе ко дню защиты детей от @kraydobra_bf #письмовдетство . Хочется, чтобы жизнь продолжалась. Чтобы дети мечтали и строили планы на будущее. Пусть это нас объединяет, открывает возможности и дарит надежду . Каждый из вас может пожертвовать, подопечным Благотворительного фонда “КРАЙ ДОБРА” , любую сумму (по ссылке в шапке профиля @kraydobra_bf ) Или отправить SMS на номер 7715 “СЧАСТЬЕ сумма” Пусть дети будут счастливы! Передаю эстафету @guaraatrashevich @underwater_eagle @sabina_kurdoglyan @madina_guru @irinalovesmoney @arman_master_of_ceremonies @karapetovich_av @elina__vv07 @zima_cakes @tongroup @yul_radchenko • #времяпомогать #крайдобра #помощьдетям
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⠀ "Здравствуй, маленькая девочка Юля с большими светлыми глазами!⠀ Я та, кем ты стала спустя пару десятков лет. У меня уже две дочери, такие же непоседливые и непослушные, как и ты. ⠀ Тебе никто не сказал тогда того, что хочу сказать сейчас я, и наверно не зря, знай ты это все, жизнь сложилась бы по-другому. ⠀ ☝️Не переживай о том, что думают о тебе другие люди. На самом деле, они думают о себе гораздо больше.⠀ ⠀ ☝️Я хочу, чтобы ты больше читала, узнавала больше нового, больше мечтала и ценила время детства.⠀ ⠀ ☝️В 5 лет не стоит переживать о том, что маме предлагали назвать тебя Марианна, и не бойся, она она уже не передумает!������⠀ ⠀ ☝️Когда в 7 лет будешь лежать в больнице без мамы, не бойся! Она приедет и она тебя не забыла! И в записке домой, "я" пиши одной буквой, а не двумя ("яа")������.⠀ ⠀ ☝️Лужа в начале деревни глубиной с половину твоего роста и лед там еще тонкий.⠀ ⠀ ☝️Веснушки вовсе не страшные и выводить их клубникой не стоит, лучше ее съесть ������⠀ ⠀ ☝️На выпускную линейку в школу лучше не надевать туфли на размер меньше в 30 градусную жару.⠀ ⠀ ☝️Не бойся зубного врача, вставлять зуб страшнее, чем лечить, и дороже!⠀ ⠀ ☝️В 10 классе не едь в субботу утром домой с друзьями на машине, иди на занятия, а домой - на автобусе.⠀ ⠀ ☝️Когда брат пойдет искать папу, иди с ним ������ ты найдёшь его! Найдёшь в тот день, не на следующий. На следующий лучше не ходи...⠀ ⠀ ☝️Не переживай сильно на счет мальчиков, это все не ОН, когда будет ОН, ты поймёшь ❤"⠀ ⠀ #письмовдетство #Alettertochildhood
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Привет, девчонка! У меня уже есть своя дочь, которую я воспитываю, но хочется написать именно тебе. Сейчас многое уже вернуть невозможно... Улыбку папы, бабушкины ночные посиделки с подсчетом звёзд, встречу с подругой детства. Что я хочу тебе посоветовать: ❗Не бросай английский язык, найди другого педагога, он тебе очень пригодится. ❗Не крась волосы! У тебя свой цвет безумно красивый! ❗Забей на свою худобу! В 30 лет ты будешь ей гордиться ❗Будь смелее, не слушай мнение окружающих, они будут осуждать в любом случае ❗ Уезжай, когда позовут! Будь лёгкой на подъем! Оставайтесь в душе детьми, не спешите на встречу с реальностью. Хотя бы в эти дни... И берегите то, что еще можно сберечь! Принимайте эстафету @evgeniya_star4evskaya @evgeniy_kapritsa #письмо #письмовдетство #письмовдетствочеремхово #письмо_в_детство #деньзащитыдетей #день_защиты_детей
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Сейчас так важно быть вместе и дарить добро!!! Я с удовольствием принимаю участие в добром флешмобе #ПисьмоВДетство ❤и передаю его @tigran_melik @lebedevandrei . Благодарю благотворительный фонд Кубани «Край добра»за вашу миссию.������������ На этом фото мне 6 лет. Пишу письмо тебе,малышка Дануля������ .......... Удивительно, а ведь мне всегда хотелось, чтобы я из будущего, взрослая Дана , как- то передала весточку и рассказала себе о том, какой же вырасту и чем буду заниматься. Буду ли высокая, как дедушка или маленькая, как бабушка������? Буду дрессировать дельфинов, наказывать плохих мальчишек за дурные поступки или стану радиоведущей?������ В детстве мы так чисты, наивны и открыты ко всему. Мы любознательны и готовы к приключениям������ Поэтому сейчас пишу тебе , Дануля: « Тебя ждёт очень интересная и яркая на события и людей жизнь. Ничего не меняй . Слушай родителей,все кружки пригодятся ������ и обязательно слушай сердце, оно верно говорит. И не переживай , что сейчас, в твои 6 лет ты с братом, как кошка с собакой, уже через несколько лет вы станете дружны.Арташес будет брать тебя с собой и даже доверит свой велосипед « Кама». Дануля, есть, правда, пару моментов, за которые тебе будет стыдно. Даааа...( 1. Не обижайте Валентину Тимофеевну- репетитора по -английскому. Особенно зимой . Ну нельзя не пускать ее домой, делая вид, что вас нет ������. Она же сидит на лавочке и ждет, зная, что вы дома. А В.Т. замечательный педагог. Именно она создаст мощную базу языка. 2. Не стесняйся своей нации и не придумывай, что ты испанка������������Наоборот, расспрашивай дедулю о предках, об истории семьи. К сожалению, старших в нашей семье рано не станет. Поэтому расспрашивай дедушку обо всём. А еще, выучи армянский язык. Родной язык надо знать. Он очень красивый. И да, замуж выйдешь ты за армянина. Дануля, каждый человек, который встретиться тебе уникален. Будь добра и отзывчива, помогай, когда можешь и продолжай дарить улыбку и радость, как умеешь, верь в себя и доверяй себе!» #крайдобра#письмовдетство #дануля_сладуля
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Если бы я писала письмо себе маленькой, в нем было бы всего три совета: ⠀ ✔️ Будь смелее. Да, ещё смелее. ⠀ ✔️ Действуй. Даже, когда страшно. Особенно, когда страшно. ⠀ ✔️ И, пожалуйста, не выщипывай себе брови так сильно в 11 классе. Они потом не вырастут ������ ⠀ Этим постом я поддерживаю благотворительный флешмоб #ПисьмоВДетство ко Дню защиты детей ������ ⠀ Спасибо @kraydobra_bf за такую возможность ������ Я уже помогла маленьким подопечным фонда «Край Добра». @katrin_ne_sokolova_ @allagarazha @manon_ro_ @sofyakoroleva @summer_kseni @andreykeglya @natali_pakhovich @artemiy_vasenko @lena_timinova передаю эстафету вам — и всем, кто хочет поучаствовать в онлайн-акции, которая подарит детям здоровое и счастливое детство ❤️ ⠀ Выкладывайте своё детское фото, напишите письмо себе-ребёнку, пожертвуйте любую сумму на сайте kraydobra.ru (активная ссылка в шапке профиля) или с помощью SMS на 7715 с текстом «счастье СУММА» и передайте эстафету друзьям ������