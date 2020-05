На Кубани запустили в соцсетях флешмоб #ПисьмоВДетство

View this post on Instagram

•ПИСЬМО• Эта девочка с бантами всегда со мной… Сегодня я чаще ее жалею и подбадриваю. Благодарю, за то, что именно ее глазами, по прежнему, с восторгом, смотрю на не всегда добрый и не всегда безопасный мир. Это она меня заверила, что жизнь - чудо, не смотря ни на что…. • Когда я зажмурившись иду вперед и делаю что-то впервые, мало что в этом понимая и умудряюсь делать это успешно , это в том числе она . Когда я унываю и трушу, я точно знаю, что она где-то с подружками из сада загуляла. Либо у нее тихий час. • Мне кажется , она точно знала, как сложится моя жизнь. И про красный диплом и про радио и про события со смыслом. • Если бы она мне писала письмо во взрослую жизнь, то сказала бы… “Из всего того, что ты освоишь к 1992 году единственное, что тебе по настоящему понадобится, это умение читать, чтобы обязательно прочесть, на рекламной тумбе, около сельхоза, объявление о наборе курса режиссеров в КГИК.” • Я написала ей гораздо больше….. Публикую. Совсем немного. Девочка моя! Не верь тем, кто говорит, что плохо быть выскочкой. Не слушай соседа, дедушку Гришу, который пугает тебя войной. Ее, в твоем детстве, не будет. И Рейган не нажмет на красную кнопку. Но главное знай, что у жизни нет никакого другого смысла кроме, как прожить ее счастливо. И да…когда ты вырастешь, у тебя родится дочка…. ❤️ Я участвую в online-флешмобе ко дню защиты детей от @kraydobra_bf #письмовдетство . Хочется, чтобы жизнь продолжалась. Чтобы дети мечтали и строили планы на будущее. Пусть это нас объединяет, открывает возможности и дарит надежду . Каждый из вас может пожертвовать, подопечным Благотворительного фонда “КРАЙ ДОБРА” , любую сумму (по ссылке в шапке профиля @kraydobra_bf ) Или отправить SMS на номер 7715 “СЧАСТЬЕ сумма” Пусть дети будут счастливы! Передаю эстафету @guaraatrashevich @underwater_eagle @sabina_kurdoglyan @madina_guru @irinalovesmoney @arman_master_of_ceremonies @karapetovich_av @elina__vv07 @zima_cakes @tongroup @yul_radchenko • #времяпомогать #крайдобра #помощьдетям