На Кубани запустили в соцсетях флешмоб #ПисьмоВДетство

Благотворительный фонд «Край добра» к 1 июня запустил в соцсетях флешмоб #ПисьмоВДетство. Его участники дают себе маленькому советы и наставления. Например, не выщипывать брови в 11 классе, не обижать репетитора по английскому, быть смелее.

Благотворительный фонд «Край добра» работает с 2015 года. За это время организация собрала около 200 млн рублей на проведение операций детям, курсы реабилитации и обследования, покупку жизненно необходимых препаратов, авиа- и ж/д билеты к месту лечения ребенка.

В апреле портал Юга.ру пообщался с руководителем фонда Яной Сторожук, а также с представителями других благотворительных организаций, которые рассказали, как карантин и коронавирус повлияли на их деятельность. Материал можно прочитать здесь.