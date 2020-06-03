Пенсионные фонды выплачивают пенсии досрочно

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С начала самоизоляции Пенсионный фонд РФ начал досрочно выплачивать пенсии своим клиентам

Эту инициативу поддержал и ряд частных пенсионных фондов, в том числе — негосударственный пенсионный фонд «Сафмар».

Клиенты НПФ «Сафмар» получают пенсионные выплаты раньше установленных сроков уже третий месяц подряд. Такое решение было принято руководством фонда с целью поддержки пенсионеров в период ограничений, связанных с пандемией. Сейчас очень многие россияне оказались в сложной финансовой ситуации, однако острее всего кризис сказывается именно на пенсионерах.

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«У старшего поколения непростая ситуация: они вынуждены жестко выдерживать режим самоизоляции, а многие работающие пенсионеры уходят в неоплачиваемый отпуск или берут больничный. Досрочное зачисление пенсий и единовременных выплат станет своевременной финансовой поддержкой для них», — подчеркнул операционный директор НПФ «Сафмар» Денис Рудоманенко.

Выплачивать пенсии досрочно фонд продолжит до момента снятия ограничительных мер. По предварительным данным, режим самоизоляции продлится как минимум до середины июня.

НПФ раскроют информацию о своих инвестиционных портфелях:

Так, за июнь около 13 тыс. клиентов «Сафмар» получили пенсии по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО) и в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС). Общий объем выплат  со стороны НПФ превышает 95 млн рублей.

Всего за четыре месяца 2020 года НПФ «Сафмар» выплатил 560,7 млн рублей пенсий по обязательному пенсионному страхованию (включая единовременные выплаты) и 144,8 млн рублей — правопреемникам своих клиентов. Выплаты по индивидуальным и корпоративным программам добровольных накоплений составили 268,4 млн рублей.

Пенсии Пенсионеры

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