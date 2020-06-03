Пенсионные фонды выплачивают пенсии досрочно

С начала самоизоляции Пенсионный фонд РФ начал досрочно выплачивать пенсии своим клиентам

Эту инициативу поддержал и ряд частных пенсионных фондов, в том числе — негосударственный пенсионный фонд «Сафмар». Клиенты НПФ «Сафмар» получают пенсионные выплаты раньше установленных сроков уже третий месяц подряд. Такое решение было принято руководством фонда с целью поддержки пенсионеров в период ограничений, связанных с пандемией. Сейчас очень многие россияне оказались в сложной финансовой ситуации, однако острее всего кризис сказывается именно на пенсионерах.

«У старшего поколения непростая ситуация: они вынуждены жестко выдерживать режим самоизоляции, а многие работающие пенсионеры уходят в неоплачиваемый отпуск или берут больничный. Досрочное зачисление пенсий и единовременных выплат станет своевременной финансовой поддержкой для них», — подчеркнул операционный директор НПФ «Сафмар» Денис Рудоманенко. Выплачивать пенсии досрочно фонд продолжит до момента снятия ограничительных мер. По предварительным данным, режим самоизоляции продлится как минимум до середины июня.

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