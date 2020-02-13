НПФ раскроют информацию о своих инвестиционных портфелях. Почему это важно для будущих пенсионеров?

Центробанк РФ обязал негосударственные пенсионные фонды с 1 июля 2021 года открыть информацию о тех активах, в которые они инвестируют деньги своих клиентов. Некоторые пенсионные фонды, в том числе крупнейший частный НПФ «Сафмар», решили сделать это досрочно.

По замыслу регулятора, теперь клиент будет знать, как фонд распоряжается его пенсионным вкладом, и, следовательно, иметь возможность оценить степень риска, получить доказательство надежности выбранного НПФ или же, наоборот, принять решение о переходе в другой фонд. Юга.ру подготовили краткое объяснение, зачем нужны НПФ и как они работают, как выбрать фонд и почему информация о финансовых инструментах фонда может пригодиться каждому.

Какую пенсию выплачивает государство В 2002 году Пенсионный фонд России открыл каждому гражданину индивидуальный счет для зачисления страховых взносов, которые начали формировать будущую трудовую пенсию. Рассчитать условный размер пенсионных выплат можно с помощью калькулятора ПФР. Рассмотрим на примере Анны — ей 25 лет, у нее есть хорошая работа, и она решила, что начинать думать о пенсии никогда не рано. Ее работодатель ежемесячно перечисляет в ПФР 22% из фонда оплаты труда (то есть до выплат зарплаты). Эти 22% делятся на две части: 6% никак не учитываются и направляются на выплаты нынешним пенсионерам; еще 16% также идут на выплаты текущих пенсий, но зачисляются Анне в виде пенсионных баллов для расчета страховой части пенсии. Итак, Анна работает с 20 лет по найму, планирует завести двух детей и потратить на уход за ними шесть лет, а после наступления пенсионного возраста собирается поработать еще лет пять, не обращаясь за пенсией. При зарплате в 40 тыс. рублей и предполагаемом трудовом стаже 37 лет (с учетом отпуска по уходу за детьми) размер выплат может составить приблизительно 26 тыс. рублей (не является офертой, реальный размер пенсии ПФР рассчитывает при обращении за ее назначением). Чтобы увеличить доход после завершения трудовой деятельности, потребуется делать дополнительные пенсионные сбережения.

Как накопить на вторую пенсию Накопить на будущую пенсию самостоятельно можно с помощью негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Любой гражданин может заключить с фондом индивидуальный договор, по которому сам или с помощью работодателя будет добровольно перечислять некоторую сумму на открытый там счет. Эти деньги и будут формировать дополнительную пенсию. Чтобы накопления не съедала инфляция, НПФ инвестирует вверенные средства в различные доходные активы, например, в ценные бумаги надежных компаний. При грамотной работе прибыль от инвестиций позволяет фондам не только покрывать инфляцию, но и пополнять пенсионные счета своих вкладчиков. К примеру, в 2020 году Анна начала ежемесячно откладывать деньги на счет в негосударственном пенсионном фонде — 10% от зарплаты (4 тыс. рублей). К 2055 году (по достижении пенсионного возраста) при самых удачных раскладах сможет заработать около 15 млн рублей (при условии постоянных взносов и реинвестирования в будущую пенсию налогового вычета) — эти деньги и станут ее дополнительной, то есть негосударственной пенсией. Если Анна планирует получать негосударственную пенсию в течение 10 лет, выплаты составят около 127 тыс. рублей в месяц (все расчеты носят приблизительный характер, не является офертой). Самостоятельно рассчитать примерные выплаты своей будущей второй пенсии можно, например, на калькуляторе НПФ «Сафмар». Под управлением негосударственных пенсионных фондов также находятся средства пенсионных накоплений россиян (4,7 трлн рублей) — это то, что копилось в системе обязательного пенсионного страхования с 2002 до 2014 года за счет все тех же страховых взносов граждан. С 2014 года эти перечисления были отменены — все взносы идут на выплаты нынешним пенсионерам государственной пенсии. Однако накопленные средства могут прирастать за счет инвестиционного дохода. Инвестиции даже в самые надежные финансовые инструменты — это всегда определенный риск. Осенью 2019 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям» о намерении государства страховать добровольные пенсионные накопления в НПФ в пределах 1,4 млн рублей. Пока этого не случилось, перед заключением договора необходимо проверить лицензию фонда, тщательно изучить его инвестиционные портфели и доходность по инвестициям. Всю инвестиционную деятельность НПФ контролирует Банк России. В случае нарушения регламентов фонд будет возмещать убытки и недополученный доход из собственных средств — поправки о повышении ответственности НПФ внесены в федеральный закон. Например, по итогам 2018 года доходность крупнейших НПФ оказалась ниже инфляции, что повлекло за собой так называемый отрицательный доход по вкладам. Фонды в срочном порядке пересмотрели свои инвестиционные портфели и избавились от токсичных вложений.

Что должен знать вкладчик НПФ Поскольку инвестиции связаны с риском, Анна и все остальные вкладчики имеют право знать, каким образом НПФ планирует сохранить и приумножить накопления, достаточно ли надежна выбранная организация. Сейчас ведущие НПФ представляют клиентам инвестиционные отчеты — они доступны на сайтах фондов в виде таблиц и диаграмм. Из отчетов можно узнать, насколько вырос объем пенсионных накоплений в НПФ, сколько человек стали участниками его программ, насколько прибыльны инвестиции. Большинство фондов только в общих чертах объясняют структуру своего инвестиционного портфеля, не раскрывая данных о том, куда инвестированы средства, не показывая структуру и состав инвестиционного портфеля. С 1 июля 2021 года согласно решению Центробанка РФ все негосударственные пенсионные фонды будут обязаны раскрыть состав своих инвестиционных портфелей — сделать публичными сведения об эмитентах (организациях, чьи ценные бумаги приобрел фонд), указать объемы вложений и все актуальные рейтинги ценных бумаг. Информацию по инвестиционным портфелям фонды должны будут обновлять регулярно. Некоторые фонды, например, НПФ «Сафмар», входящий в одноименную промышленно-финансовую группу Михаила Гуцериева, предпочли не ждать и уже раскрыли свои портфели по эмитентам — так все заинтересованные лица могут видеть инвестиционные решения фонда, оценивать качество и структуру портфелей. Такая прозрачность работы НПФ — залог доверия нынешних и потенциальных клиентов. Анна, как и любой другой вкладчик, может в любое время изучить сведения, представленные фондом, и оценить работу НПФ. Если ее что-то перестанет устраивать, она может сменить НПФ. Это, в свою очередь, будет мотивировать фонды тщательно формировать инвестиционный портфель и рассказывать о его доходности. Стоит отметить, что из 47 НПФ, работающих в России, только восемь раскрывают свои портфели так подробно, а по-настоящему крупных среди них всего два, в том числе НПФ «Сафмар».

Что говорит о надежности НПФ Чем крупнее и солиднее НПФ, тем сбалансированнее инвестиционный портфель. Подходящими для вложений могут стать ценные бумаги корпораций из нефтегазовой и транспортной отраслей, энергетики, машиностроения, тяжелой промышленности, связи и других динамично развивающихся отраслей экономики. Один из показателей надежности компании-эмитента (именно в ее акции инвестирует НПФ) — ее кредитные рейтинги. Составители таких рейтингов учитывают финансовую историю компании, оценивают количество взятых обязательств, репутацию, специфику отрасли и региона. Так, например, корпоративная облигация с рейтингом АА обладает более высоким кредитным качеством, чем корпоративная облигация с рейтингом ВВВ. Крупнейшие мировые рейтинговые агентства — Moody's, Standard and Poor's и Fitch Ratings, российские — «Эксперт РА», «Национальное Рейтинговое Агентство». Они регулярно публикуют кредитные рейтинги компаний на своих сайтах и в СМИ.