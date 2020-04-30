НПФ «Сафмар» открыл доступ в личный кабинет по паролю от Госуслуг
НПФ «Сафмар» запустил авторизацию через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)
Это позволяет клиентам фонда заходить и в мобильное приложение, и в личный кабинет на сайте с помощью логина и пароля пользователя от портала Госуслуг. Такая возможность реализована пока только для старых клиентов, которые уже пользовались личным кабинетом фонда.
Этой весной доступ к упрощенной авторизации будет доступен и для новых клиентов фонда. При этом пользователь на свое усмотрение всегда сможет выбрать другой вариант аутентификации — стандартный, по логину-паролю, установленному ранее в процессе регистрации.
НПФ раскроют информацию о своих инвестиционных портфелях:
Сейчас к ЕСИА подключаются банки, страховые, финансовые и брокерские компании и негосударственные пенсионные фонды — всего авторизацию от портала Госуслуг используют около тысячи подключенных систем и 35 млн граждан.
«Основная наша задача — упростить взаимодействие фонда с клиентами, но не в ущерб безопасности данных пользователей. Сейчас все больше сервисов подключается к ЕСИА, поэтому логин и пароль от Госуслуг всегда под рукой: эта пара становится для многих систем единым ключом доступа», — считает операционный директор НПФ «САФМАР» Денис Рудоманенко.
Вход через ЕСИА будет доступен исключительно при указании корректных паспортных данных. А в случае смены персональных данных придется дожидаться их обновления в системе фонда. Это обеспечит безопасность информации, хранящейся в личном кабинете.
В личном кабинете НПФ «Сафмар» клиент может проверить свои пенсионные счета, дистанционно заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения, положить деньги на счет и настроить автоплатеж.