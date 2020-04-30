НПФ «Сафмар» открыл доступ в личный кабинет по паролю от Госуслуг

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НПФ «Сафмар» запустил авторизацию через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА)

Это позволяет клиентам фонда заходить и в мобильное приложение, и в личный кабинет на сайте с помощью  логина и пароля пользователя от портала Госуслуг. Такая возможность реализована пока только для старых клиентов, которые уже пользовались личным кабинетом фонда.

Этой весной  доступ к упрощенной авторизации будет доступен и для новых клиентов фонда. При этом пользователь на свое усмотрение всегда сможет выбрать другой вариант аутентификации — стандартный, по логину-паролю, установленному ранее в процессе регистрации.

НПФ раскроют информацию о своих инвестиционных портфелях:

Сейчас к ЕСИА подключаются банки, страховые, финансовые и брокерские компании и негосударственные пенсионные фонды — всего авторизацию от портала Госуслуг используют около тысячи подключенных систем и 35 млн граждан.

«Основная наша задача — упростить взаимодействие фонда с клиентами, но не в ущерб безопасности данных пользователей. Сейчас все больше сервисов подключается к ЕСИА, поэтому логин и пароль от Госуслуг всегда под рукой: эта пара становится для многих систем единым ключом доступа», — считает операционный директор НПФ «САФМАР» Денис Рудоманенко.

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Вход через ЕСИА будет доступен исключительно при  указании корректных паспортных данных. А в случае смены персональных данных придется дожидаться их обновления в системе фонда. Это обеспечит безопасность информации, хранящейся в личном кабинете.

В личном кабинете НПФ «Сафмар» клиент может проверить свои пенсионные счета, дистанционно заключить договор негосударственного пенсионного обеспечения, положить деньги на счет и настроить автоплатеж.

Интернет Пенсии Пенсионный фонд

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