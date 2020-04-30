НПФ «Сафмар» открыл доступ в личный кабинет по паролю от Госуслуг

Это позволяет клиентам фонда заходить и в мобильное приложение, и в личный кабинет на сайте с помощью логина и пароля пользователя от портала Госуслуг. Такая возможность реализована пока только для старых клиентов, которые уже пользовались личным кабинетом фонда.

Этой весной доступ к упрощенной авторизации будет доступен и для новых клиентов фонда. При этом пользователь на свое усмотрение всегда сможет выбрать другой вариант аутентификации — стандартный, по логину-паролю, установленному ранее в процессе регистрации.