На Кубани за сутки COVID-19 диагностировали у 82 человек, среди заболевших – восьмимесячный ребенок

Оперштаб 30 мая сообщил о новых случаях коронавируса в России

За сутки в России зафиксировали 8 тыс. 952 случая коронавируса в 83 регионах, из них 3 тыс. 747 (41,5%) протекали без клинических проявлений. 181 заболевший скончался, а выздоровели 8 тыс. 212 человек, сообщил RT. Больше всего случаев COVID-19 было зафиксировано в Москве (+ 2 тыс. 367), Московской области (+735) и Санкт-Петербурге (+365). В Ростовской области заболели 152 человека, в Дагестане — 126, Ставропольском крае — 84, Краснодарском крае — 82, КБР — 77, КЧР — 54, Северной Осетии — 49, Ингушетии — 44, Адыгее — 19, Чечне — 17, в Крыму — 8.

Всего к 30 мая в стране COVID-19 был диагностирован у 396 тыс. 575 человек в 85 регионах. За все время наблюдений скончались 4 тыс. 555 заболевших , выздоровели 167 тыс. 469 человек.

Как сообщили в оперштабе Краснодарского крае, из 82 случаев COVID-19 49 были диагностированы у женщин и 33 у мужчин. Возраст пациентов от 8 месяцев до 90 лет. Как распределилась статистика новых случаев по муниципалитетам: в Краснодаре — 25;

в Сочи — 6;

в Мостовском, Тихорецком и Белореченском районах — по 5;

в Гулькевичком и Апшеронском районах — по 4;

в Кавказском, Красноармейском и Выселковском районах — по 3;

в Тимашевском, Абинском, Курганинском, Крымском и Динском районах, а также в Армавире и Новороссийске — по 2;

в Горячем Ключе и Геленджике, Лабинском, Ейском и Усть-Лабинском районах выявили по одному заболевшему

Таким образом, к 30 мая COVID-19 в Краснодарском крае диагностировали у 3 тыс. 744 человек , 2 тыс. 636 заболевших (70%) были выписаны с выздоровлением, из них 115 — за последние сутки. Всего от коронавируса на Кубани скончался 31 пациент, а в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 34 заболевших .

За все время пандемии в медучреждения региона с подозрением на COVID-19 обратились 9 тыс. 467 человек, из них 902 ребенка. В стационарах продолжают лечение 2 тыс. 105 пациентов, в том числе 236 детей. Под медицинским наблюдением дома находятся 14 тыс. 152 человека.