В Абинске будут судить главврача психбольницы, который выписывал премии коллегам-родственникам

Главного врача психиатрической больницы Абинского района Кубани обвинили в мошенничестве с премиями на 1,6 млн рублей

По версии следствия, в 2016-2017 годах главврач СПБ № 2 издавал незаконные приказы о выплатах стимулирующего характера семерым сотрудникам медучреждения, в том числе тем, которые приходились ему родственниками. В результате минздраву Краснодарского края был причинен ущерб на сумму 1,6 млн рублей.

Уголовное дело в отношении врача возбудили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Абинский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит штраф на сумму до 80 тыс. рублей, либо лишение занимать определенные должности на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до четырех лет.