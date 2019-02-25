В Туапсе экс-заведующего наркодиспансером осудили на восемь лет за выдачу поддельных справок

Краснодарский край

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Суд вынес приговор бывшему заведующему Туапсинским отделением ГБУЗ «Наркологический диспансер», обвиняемому в получении взятки при выдаче справок

Как сообщали Юга.ру, врач психиатр-нарколог в марте 2018 года за 200 тыс. рублей пообещал указать в акте медицинского освидетельствования информацию об отсутствии опьянения. Коме того, завотделением наркодиспансера за 20 тыс. рублей досрочно выписал пациента, который находился на обследовании в наркодиспансере.

Суд признал врача виновным по ч. 1 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), а также по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (Покушение на получение взятки в крупом размере). Его приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом в 2 млн рублей. Также мужчину на четыре года лишили права занимать руководящие должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Взятка Здравоохранение Медицина Следственный комитет Суд Туапсинский район
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