На Кубани молодой водитель погиб, врезавшись в дерево

Краснодарский край

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В Мостовском районе 28 мая произошло ДТП, в котором погиб водитель

Авария случилась в 7:20 в поселке Восточном. По предварительным данным, 27-летний молодой человек за рулем ВАЗ-2110 потерял контроль над машиной, съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся на крышу.

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В результате ДТП водитель автомобиля погиб, обстоятельства выясняются. Известно, что стаж вождения у парня составлял один год, сообщили в отделе пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, вечером 19 мая в Туапсинском районе произошла автомобильная авария, в которой погибли и пострадали люди.

ДТП Мостовский район смерть

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