На трассе в Туапсинском районе произошло смертельное ДТП на встречке

В Туапсинском районе вечером 19 мая произошла автомобильная авария, в которой погибли и пострадали люди

Авария случилась в 22:00 на 1429-м км трассы М-4 «Дон» Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Volvo выехал на встречную полосу, где врезался в машину «Нива».

Напомним, 18 мая в администрации Краснодара на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом обсудили резонансные ДТП, которые произошли во время карантина на опустевших дорогах. Власти пришли к тому, что с 23 мая, когда машин станет больше, необходимо будет усилить работу ГИБДД.