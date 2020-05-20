На трассе в Туапсинском районе произошло смертельное ДТП на встречке

Краснодарский край

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В Туапсинском районе вечером 19 мая произошла автомобильная авария, в которой погибли и пострадали люди

Авария случилась в 22:00 на 1429-м км трассы М-4 «Дон» Краснодар — Новороссийск. По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Volvo выехал на встречную полосу, где врезался в машину «Нива».

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В результате ДТП погиб 56-летний водитель отечественного автомобиля, его 57-летняя пассажирка получила травмы.

Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, 18 мая в администрации Краснодара на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом обсудили резонансные ДТП, которые произошли во время карантина на опустевших дорогах. Власти пришли к тому, что с 23 мая, когда машин станет больше, необходимо будет усилить работу ГИБДД.

ДТП смерть Туапсинский район

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