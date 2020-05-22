В Новороссийске будут судить водителя, который пьяным сел за руль и устроил смертельное ДТП

Краснодарский край

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Прокуратура Новороссийска в мае направила в суд дело против мужчины, который пьяным перевернулся на машине

Ночью 1 апреля в Новороссийске случилось ДТП, в котором погиб 17-летний подросток, сидевший на пассажирском сиденье. По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata превысил скорость, не справился с управлением, врезался в опору ЛЭП и перевернулся на крышу. Известно, что у парня не было прав.

В пресс-службе прокуратуры Новороссийска добавили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Против него возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Материалы дела направили в суд. Молодому человеку грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писали Юга.ру, вечером 19 мая в Туапсинском районе произошла автомобильная авария, в которой погибли и пострадали люди.

ДТП Новороссийск Суд

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