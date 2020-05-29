Суд приговорил к 12 годам тюрьмы убийцу двух пожилых мужчин из Северского района

В Краснодарском крае в конце мая суд вынес приговор в отношении молодого человека, который убил двух мужчин, которые жили вместе

Напомним, в январяе 2019 года в поселке Ильском Северского района нашли тела 70-летнего мужчины и его 64-летнего знакомого. У одного из погибших были раны на голове, у второго — колото-резаные раны на шее. Возбудили уголовное дело по «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Местные жители рассказывали журналистам Юга.ру, что погибшие мужчины жили вместе.

29 мая 2020 года в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края рассказали версию подозреваемого о том, что произошло в поселке накануне убийства. 7 января 24-летний парень пришел домой к мужчинам и выпил с ними спиртное. После этого он лег спать в этом же доме.

На следующий день между молодым человеком и одним из мужчин произошел конфликт. Парень избил его кулаками и твердым тупым предметом, который так и не удалось установить. Шум услышал второй мужчина и зашел в комнату, после чего гость повалил его на пол и стал избивать кулаками, шваброй и металлическим совком. Оба потерпевших умерли на месте происшествия.

Краснодарский краевой суд признал молодого человека виновным по пп. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Умышленное причинение смерти двум лицам, с целью скрыть другое преступление). С учетом мнения государственного обвинителя и наличия смягчающих обстоятельств ему назначили ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.