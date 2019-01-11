СК рассказал подробности убийства двух пожилых мужчин в Северском районе

Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту убийства двух пенсионеров в поселке Ильском

Сообщение о двойном убийстве поступило в правоохранительные органы 10 января. По данным следствия, тела 70-летнего мужчины и его 64-летнего знакомого обнаружили соседи в частном доме. У одного из погибших были раны в области головы, у другого — колото-резаные раны в области шеи.

«По предварительным данным, смерть мужчин наступила на месте происшествия в результате полученных повреждений», — сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух лиц). Чтобы установить причины смерти погибших, следователи назначили судебно-медицинские экспертизы.