Ночью в центре Краснодара произошел пожар на площади 150 кв. метров

В Краснодаре ночью 29 мая загорелось здание, которое тушили два часа

Сообщениме о возгорании на улице Рашпилевской поступило спасателям в 2:24. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит неэксплуатируемый двухэтажный дом, пламя распространилось на площади 150 кв. метров.

В тушении задействовали 6 спецмашин и 26 спасателей. В 4:20 огонь полностью потушили. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Видео пожара опубликовали в телеграм-канале Typodar. По словам автора, горела постройка напротив здания администрации Краснодарского края.

Как писали Юга.ру, в начале мая под Краснодаром произошел пожар на ферме. Его тушили более шести часов.