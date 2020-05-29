Ночью в центре Краснодара произошел пожар на площади 150 кв. метров
В Краснодаре ночью 29 мая загорелось здание, которое тушили два часа
Сообщениме о возгорании на улице Рашпилевской поступило спасателям в 2:24. Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит неэксплуатируемый двухэтажный дом, пламя распространилось на площади 150 кв. метров.
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В тушении задействовали 6 спецмашин и 26 спасателей. В 4:20 огонь полностью потушили. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Видео пожара опубликовали в телеграм-канале Typodar. По словам автора, горела постройка напротив здания администрации Краснодарского края.
Как писали Юга.ру, в начале мая под Краснодаром произошел пожар на ферме. Его тушили более шести часов.
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