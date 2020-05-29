В выходные на Кубани обещают ливни с грозами

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в последние дни мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 29 мая в Краснодаре температура составляет 19 °С. Ветер легкий — 3 м/с, с порывами до 6 м/c. Атмосферное давление нормальное — 755 мм рт. ст. В краевой столице в пятницу временами возможен дождь, гроза, днем воздух прогреется до 21-23 °С.

В целом в регионе 29 мая в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные осадки с грозой и градом. Ветер с порывами 13-18 м/с, при грозах — до 20-22 м/с. Температура воздуха днем составит 20-25 °С.

На Черноморском побережье также обещают осадки и сильный ветер, днем столбики термометров покажут 17-22 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.