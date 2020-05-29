В выходные на Кубани обещают ливни с грозами

Краснодарский край

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Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае в последние дни мая

По данным сервиса «Яндекс.Погода», 29 мая в Краснодаре температура составляет 19 °С. Ветер легкий — 3 м/с, с порывами до 6 м/c. Атмосферное давление нормальное — 755 мм рт. ст. В краевой столице в пятницу временами возможен дождь, гроза, днем воздух прогреется до 21-23 °С.

В целом в регионе 29 мая в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные осадки с грозой и градом. Ветер с порывами 13-18 м/с, при грозах — до 20-22 м/с. Температура воздуха днем составит 20-25 °С.

На Черноморском побережье также обещают осадки и сильный ветер, днем столбики термометров покажут 17-22 °С, сообщили в краевом гидрометцентре.

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В субботу, 30 мая, в крае прогнозирют дожди, грозы и ливни, а в воскресенье преимущественно будет без осадков. Порывы ветра в непогоду могут достигать 15-20 м/с. Столбики термометров ночью 30 мая покажут 10-15 °С, днем — 18-23 °С. 31 мая на солнце воздух прогреется до 26 °С.

На Черноморском побережье суббота также будет дождливой и с ветром при грозе до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит 10-15 °С, днем 17-25 °С.

Напомним, в Краснодарском крае продолжает действовать карантин, во время которого людям по-прежнему запрещено находиться в парках и на набережных, на детских площадках и в других местах массового скопления людей. 

Краснодар Погода

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