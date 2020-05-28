Компания Ротенберга может без конкурса получить контракт на строительство Дальнего западного обхода Краснодара — «Ведомости»
«Ведомости» 27 мая рассказали о плане Правительства заключить соглашение с подрядной компанией, принадлежащей госкорпорации ВЭБ.РФ и Аркадию Ротенбергу, о строительстве дороги в Краснодарском крае без проведения конкурса
Аркадий Ротенберг — российский бизнесмен и миллиардер, занимающий 36-е место в рейтинге Forbes среди самых богатых предпринимателей РФ. Ротенберга считают человеком из ближайшего окружения президента России Владимира Путина.
«Ведомости» обратили внимание на проект распоряжения Правительства РФ, согласно которому планируется без проведения конкурса заключить инвестиционное соглашение с группой компаний «Нацпроектстрой», новым совместным предприятием Аркадия Ротенберга и госкорпорации развития ВЭБ.РФ. «Нацпроектстрою» могут поручить два крупных проекта — Дальний Западный обход Краснодара, который, по данным источников «Ведомостей», обойдется не менее чем в 41 млрд рублей, и обход Аксая в Ростовской области (примерно 120 млрд рублей).
Кроме того, компания «Трансстроймеханизация», которая входит в группу «Мостотрест» Ротенберга, может без конкурса получить право заняться строительством трассы участка М-4 с 715-го по 777-й км. Это часть дороги, находящаяся в Воронежской области.
В газете добавили, что представитель Правительства переадресовал вопросы о проекте в Министерство транспорта. Там, в свою очередь, заявили, что такой выбор подрядчика рассматривается в том числе для того, чтобы ускорить сроки реализации строительства дорог и поддержать системообразующие предприятия.
В издании отметили, что «Трансстроймеханизация» и «Нацпроектстрой» в список таких предприятий не входят, а помощь компаниям из перечня системообразующих не подразумевает заключения с ними контрактов без конкурса. При этом представитель госкомпании «Автодор» сообщил, что рассматриваются все возможные варианты строительства, которые предусмотрены законами.
Как писали Юга.ру, в 2016 году Путин поручил построить Дальний Западный обход Краснодара. В том же году ориентировочная стоимость проекта составляла 26,5 млрд рублей. Обход должен соединить федеральную трассу М-4 «Дон» и дорогу на Крымский мост (Краснодар — Темрюк — хутор Белый). Начало строительства четырехполосной магистрали длиной 51 км запланировали на 2018 год, однако затем работы отложили на год. В июне 2019-го губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что госкомпания «Автодор» начнет строительство осенью.