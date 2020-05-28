Компания Ротенберга может без конкурса получить контракт на строительство Дальнего западного обхода Краснодара — «Ведомости»

«Ведомости» 27 мая рассказали о плане Правительства заключить соглашение с подрядной компанией, принадлежащей госкорпорации ВЭБ.РФ и Аркадию Ротенбергу, о строительстве дороги в Краснодарском крае без проведения конкурса

«Ведомости» обратили внимание на проект распоряжения Правительства РФ, согласно которому планируется без проведения конкурса заключить инвестиционное соглашение с группой компаний «Нацпроектстрой», новым совместным предприятием Аркадия Ротенберга и госкорпорации развития ВЭБ.РФ. «Нацпроектстрою» могут поручить два крупных проекта — Дальний Западный обход Краснодара, который, по данным источников «Ведомостей», обойдется не менее чем в 41 млрд рублей, и обход Аксая в Ростовской области (примерно 120 млрд рублей).

Кроме того, компания «Трансстроймеханизация», которая входит в группу «Мостотрест» Ротенберга, может без конкурса получить право заняться строительством трассы участка М-4 с 715-го по 777-й км. Это часть дороги, находящаяся в Воронежской области.

В газете добавили, что представитель Правительства переадресовал вопросы о проекте в Министерство транспорта. Там, в свою очередь, заявили, что такой выбор подрядчика рассматривается в том числе для того, чтобы ускорить сроки реализации строительства дорог и поддержать системообразующие предприятия.

В издании отметили, что «Трансстроймеханизация» и «Нацпроектстрой» в список таких предприятий не входят, а помощь компаниям из перечня системообразующих не подразумевает заключения с ними контрактов без конкурса. При этом представитель госкомпании «Автодор» сообщил, что рассматриваются все возможные варианты строительства, которые предусмотрены законами.