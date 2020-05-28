Жители Сочи в День города смогут из своих окон посмотреть концерт

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Сочи 27 мая рассказали, как будет проходить День города

Напомним, ранее День города в Сочи отмечали в ноябре. Однако в марте 2020 года на курорте решили перенести ежегодную дату празднования на последние выходные мая. Как писали Юга.ру, 30 мая из-за режима карантина, который продолжает действовать в Краснодарском крае, традиционный карнавал в честь Дня города в Сочи заменят на онлайн-марафон.

Также в этот день в четырех районах города будут курсировать автобусы с артистами местных учреждений культуры. Во дворах домов они покажут 15-минутные представления об истории города.

«Сочинцы смогут увидеть артистов из окон своих домов. Это и безопасно, и создает праздничное настроение. Выступать будут сотрудники не только домов культуры, но и знаменитые в городе певцы и музыканты», — рассказала начальник управления культуры Марианна Устинова.

Читайте также:

В пресс-службе мэрии отметили 27 мая, что, хотя у групп и будут отличаться программы, основной замысел будет заключаться в том, чтобы рассказать социнцам в год 75-летия Победы о восстанавлении города после войны. Ожидается, что во время выступления будут включать песни из советских кинофильмов, военные композиции, музыку времен оттепели и современные произведения.

Также планируется, что в выступлениях примут участие цирковые артисты и животные. Всего по городу будут ездить 11 автоубсов, украшенных в праздничные цвета.

Великая Отечественная война Карантин Коронавирус Праздники Сочи

Все материалы по теме:

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре пассажир с ножом напал на беременную таксистку
Жители Сочи в День города смогут из своих окон посмотреть концерт
В конце недели на Кубани будет до 32 °C, а затем похолодает
Жительницу Кубани оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о фиктивных смертях от коронавируса
В Брюховецкий и Курганинский районы планируют свозить отходы на мусорные полигоны без лицензии
Первую школу в Новознаменском районе Краснодара пообещали открыть в сентябре 2021 года

Лента новостей

Статьи

Дезинфекторы в городе

Как обрабатывают подъезды и улицы Краснодара во время пандемии

Статьи

«Условия — абсолютно выносимые»

Как во время пандемии одного врача уволили

Жительницу Кубани оштрафовали на 30 тыс. рублей за фейк о смертях от коронавируса

Реклама на портале