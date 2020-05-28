Жители Сочи в День города смогут из своих окон посмотреть концерт

В мэрии Сочи 27 мая рассказали, как будет проходить День города

Напомним, ранее День города в Сочи отмечали в ноябре. Однако в марте 2020 года на курорте решили перенести ежегодную дату празднования на последние выходные мая. Как писали Юга.ру, 30 мая из-за режима карантина, который продолжает действовать в Краснодарском крае, традиционный карнавал в честь Дня города в Сочи заменят на онлайн-марафон.

Также в этот день в четырех районах города будут курсировать автобусы с артистами местных учреждений культуры. Во дворах домов они покажут 15-минутные представления об истории города.

«Сочинцы смогут увидеть артистов из окон своих домов. Это и безопасно, и создает праздничное настроение. Выступать будут сотрудники не только домов культуры, но и знаменитые в городе певцы и музыканты», — рассказала начальник управления культуры Марианна Устинова.