Жители Сочи в День города смогут из своих окон посмотреть концерт
В мэрии Сочи 27 мая рассказали, как будет проходить День города
Напомним, ранее День города в Сочи отмечали в ноябре. Однако в марте 2020 года на курорте решили перенести ежегодную дату празднования на последние выходные мая. Как писали Юга.ру, 30 мая из-за режима карантина, который продолжает действовать в Краснодарском крае, традиционный карнавал в честь Дня города в Сочи заменят на онлайн-марафон.
Также в этот день в четырех районах города будут курсировать автобусы с артистами местных учреждений культуры. Во дворах домов они покажут 15-минутные представления об истории города.
«Сочинцы смогут увидеть артистов из окон своих домов. Это и безопасно, и создает праздничное настроение. Выступать будут сотрудники не только домов культуры, но и знаменитые в городе певцы и музыканты», — рассказала начальник управления культуры Марианна Устинова.
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В пресс-службе мэрии отметили 27 мая, что, хотя у групп и будут отличаться программы, основной замысел будет заключаться в том, чтобы рассказать социнцам в год 75-летия Победы о восстанавлении города после войны. Ожидается, что во время выступления будут включать песни из советских кинофильмов, военные композиции, музыку времен оттепели и современные произведения.
Также планируется, что в выступлениях примут участие цирковые артисты и животные. Всего по городу будут ездить 11 автоубсов, украшенных в праздничные цвета.
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