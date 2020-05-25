Мишустин призвал россиян отказаться от зарубежных поездок
Премьер-министр России Михаил Мишустин 25 мая высказался о рисках жителей страны при заграничных поездках
На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин отметил, что в разных странах наблюдается разная эпидемиологическая ситуация, поэтому никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.
Глава Правительства заявил, что в борьбе с коронавирусом уже достигнуты определенные успехи. Тем не менее он попросил жителей России не торопиться с поездками.
«Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — цитирует его RT.
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Мишустин добавил, что для многих стран доходы от туризма и смежных сфер остаются очень высокими и что ряд из них уже заявляют об открытии курортного сезона. По его словам, Всемирная организация здравоохранения не давала рекомендаций по снятию ограничений между странами и считает риск дальнейшего распространения COVID-19 высоким, пишет РИА «Новости».
«Лучше и безопаснее провести отпуск в своей стране», — сообщил премьер-министр.
Как писали Юга.ру, в конце апреля Михаил Мишустин заявил, что заразился коронавирусом. К 19 мая он выздоровел и вернулся к исполнению обязанностей премьер-министра.
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