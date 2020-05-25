Мишустин призвал россиян отказаться от зарубежных поездок

На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин отметил, что в разных странах наблюдается разная эпидемиологическая ситуация, поэтому никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом.

Глава Правительства заявил, что в борьбе с коронавирусом уже достигнуты определенные успехи. Тем не менее он попросил жителей России не торопиться с поездками.

«Мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж», — цитирует его RT.