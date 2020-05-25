В Сочи задержали лидера «Сочинской коммуны» по делу о вымогательстве

Напомним, в феврале 2020 года активист публиковал видео, на которых выступал в защиту жителей аварийного общежития на улице Видовой, 33. Кроме того, Вахтанг Езугбая поддерживал уволенную главу ячейки профсоюза «Альянс врачей». Как отмечает «Кавказский узел», мужчина не раз был организатором митингов и пикетов на курорте.

По данным суда, блогер сделал видеозапись компрометирующего характера в отношении одного из местных предпринимателей и попросил денежное вознаграждение за нераспространение этого материала. Действия Езугбая пресекли сотрудники силовых структур. В пресс-службе Краснодарского краевого суда журналистам подтвердили арест блогера: его заключили под стражу до 22 июля. Общественного активиста обвинили по ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство).

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2019 года Краевой суд признал незаконными жалобы на адвокатов Михаила Беньяша и Александра Попкова, которых удалили с заседания по делу сочинского блогера, главного редактора «БлогСочи» Александра Валова, которого приговорили к шести годам колонии общего режима, обвинив в вымогательстве у депутата.