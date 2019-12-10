Краевой суд признал незаконным жалобы на адвокатов, которых удалили с заседания против блогера Валова в Сочи

Краснодарский краевой суд удовлетворил жалобы двух адвокатов - Александра Попкова и Михаила Беньяша — на вынесение судьей в Сочи частных постановлений в их адрес

В Лазаревском районном суде в ноябре проходило очередное заседание по делу сочинского блогера Александра Валова. Интересы Валова представляли Александр Попков, Михаил Беньяш и еще двое защитников.

Тогда судья удалил Попкова и Беньяша из процесса. Попков рассказывал, что судья Николай Трухан отказался рассматривать многочисленные ходатайства адвокатов, в том числе об ознакомлении с материалами дела, и требовал перейти к допросу подсудимого. Прокурор согласилась с судьей и ходатайствовала об удалении Попкова из процесса. Трухан удовлетворил ходатайство, не мотивируя свое решение. Когда оставшиеся адвокаты стали возражать против решения судьи, из процесса по ходатайству прокурора удалили и Беньяша, писала «Медиазона».

Райсуд направил частные постановления в адрес адвокатской палаты Краснодарского края с требованием привлечь адвокатов к дисциплинарной ответственности.

10 декабря после обжалования этих решений Краснодарский краевой суд признал их незаконными и отменил, сообщили в правозащитной организации «Агора».

Как писали Юга.ру, в декабре главного редактора «БлогСочи» Валова приговорили к шести годам колонии общего режима, обвинив в вымогательстве у депутата.