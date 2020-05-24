На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом
В Краснодарском крае количество зараженных к 24 мая достигло 3 тыс. 247 тыс. человек
В России за минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 8 тыс. 599 человек, пишет RT. По данным федерального оперштаба, за сутки выздоровели 5 тыс. 363 человека, умерли 153 пациента. Наибольшее количество зараженных в Москве (2 тыс. 516), Московской области (862) и Санкт-Петербурге (384).
Всего в России к 24 мая выявили 344 тыс. 481 случай заражения COVID-19. За весь период выздоровели 113 тыс. 299 пациентов, было 3 тыс. 541 летальных исходов.
В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения. Выздоровели 41 человек, новых летальных исходов не было. Оперативный штаб по Краснодарской краю 24 мая опубликовал распределение новых случаев инфицирования по муниципалитетам:
- 40 в Краснодаре;
- 12 в Сочи;
- семь в Кавказском районе;
- пять в Тихорецком районе;
- по четыре в Белореченском и Курганинском районах, а также Армавире;
- три в Тбилисском районе;
- по два в Апшеронском, Отрадненском районах и Новороссийске;
- по одному в Красноармейском, Лабинском, Динском, Гулькевичском, Кореновском, Усть-Лабинском и Мостовском районах.
Читайте также:
Среди зараженных есть также пять детей: пятилетний в Краснодаре, 11-летний в Тихорецком районе, 7-летний в Армавире, 6-ти и 9-ти лет в Апшеронском районе. За все время наблюдения в регионе подтвердили коронавирус у 3 тыс. 247 тыс. человек. 1, 9 тыс. человек выздоровели, 27 пациентов умерли.
«34 пациента находятся в тяжелом состоянии в СКИБ, инфекционной больнице №2 Сочи, инфекционной больнице №3 Новороссийска, Тихорецкой, Лабинской и Крымской ЦРБ, ГКБ №1 Краснодара, краевых больницах №1и №2. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», — сообщили в краевом минздраве.
В стационарах продолжают лечить 2 тыс. 268 человек, в том числе 167 детей. Дома под наблюдением врачей находятся 13 тыс. 111 человек, включая 385 детей. Сейчас в обсерваторах Кубани наблюдают за 2 тыс. 527 приезжими.
Все материалы по теме: