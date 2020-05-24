На Кубани за сутки выявили 92 новых случая заражения коронавирусом

В Краснодарском крае количество зараженных к 24 мая достигло 3 тыс. 247 тыс. человек

В России за минувшие сутки количество инфицированных COVID-19 увеличилось на 8 тыс. 599 человек , пишет RT. По данным федерального оперштаба, за сутки выздоровели 5 тыс. 363 человека, умерли 153 пациента. Наибольшее количество зараженных в Москве (2 тыс. 516), Московской области (862) и Санкт-Петербурге (384). Всего в России к 24 мая выявили 344 тыс. 481 случай заражения COVID-19. За весь период выздоровели 113 тыс. 299 пациентов , было 3 тыс. 541 летальных исходов.

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В Краснодарском крае за последние сутки, с 23 по 24 мая, выявили 92 новых случая заражения . Выздоровели 41 человек, новых летальных исходов не было. Оперативный штаб по Краснодарской краю 24 мая опубликовал распределение новых случаев инфицирования по муниципалитетам: 40 в Краснодаре;

12 в Сочи;

семь в Кавказском районе;

пять в Тихорецком районе;

по четыре в Белореченском и Курганинском районах, а также Армавире;

три в Тбилисском районе;

по два в Апшеронском, Отрадненском районах и Новороссийске;

по одному в Красноармейском, Лабинском, Динском, Гулькевичском, Кореновском, Усть-Лабинском и Мостовском районах.