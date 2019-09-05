Что нужно знать, чтобы вам не отключили газ. Отвечает Краснодаргоргаз

В начале августа после плановой профилактики жителям поселка Краснодарского не сразу включили газ. Его начали подавать сутки спустя. Стало очевидно: многие пользователи не знают, к кому обращаться в случае поломок оборудования или отключений газа, а также как правильно заключить договор и оплачивать услуги. В каких случаях могут отключать газ в квартире и во всем доме? Какие договоры должны заключать абоненты, чтобы пользоваться газом легально? Как отличить работника горгаза от мошенника? На все эти вопросы журналисту портала Юга.ру ответил генеральный директор АО «Краснодаргоргаз» Александр Семенко. АО «Краснодаргоргаз» — организация, которой принадлежит сеть газопроводов в Краснодаре. Компания подключает жилые дома и другие объекты к газовым сетям, транспортирует газ, а также осуществляет аварийно-диспетчерское обеспечение, техническое обслуживание, ремонт, диагностику, замену сетей и внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования. По этим и иным смежным вопросам жители города могут обратиться в Краснодаргоргаз.



Поставляет газ населению с 1 января 2019 года ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Александр Семенко генеральный директор АО «Краснодаргоргаз»

В каких случаях могут отключить газ? Без предварительного уведомления газ могут отключить только при наличии угрозы аварии, утечек или несчастного случая. Это безусловное основание для приостановления подачи газа. Угрозой также считаются случаи, когда пользователи самостоятельно или с привлечением несертифицированных специалистов занимаются установкой, заменой или переустройством газового оборудования. Краснодаргоргаз имеет право приостановить подачу газа, если: более двух раз специалистов горгаза не пустили провести техобслуживание газового оборудования;

нет договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования;

истек срок службы у внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования. Во всех этих случаях жителям должно приходить письменное уведомление. Приостановить газ может и поставщик («Газпром межрегионгаз Краснодар»), если: не предоставляются показания счетчика;

представителей поставщика газа не допустили для проверки газового оборудования;

в течение двух месяцев подряд потребленный газ не оплачен или оплачен не полностью;

используется оборудование, которое не соответствует тому, что указано в договоре;

используется оборудование, которое не соответствует нормативам;

нет договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования, заключенного со специализированной организацией.

С кем заключают договор о поставке газа и на каких условиях? Договор о поставке — это документ, на основании которого газ поступает в наши дома и квартиры. По нему вы каждый месяц платите за газ. Все заявки на заключение договоров поставки направляются поставщику — ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар». Подразделение компании находится в Краснодаре на улице Октябрьской, 44. Цена за газ, которую вы ежемесячно платите по квитанциям, не включает в себя стоимость технического обслуживания. Техническое обслуживание — самостоятельная обязательная платная услуга. С кем нужно заключать договор о техобслуживании газового оборудования? Договор технического обслуживания — обязательный документ для каждого пользователя газа. Он заключается со специализированной организацией. Такой в том числе является Краснодаргоргаз. Он имеет право оказывать весь комплекс работ и услуг с газовыми оборудованием. Специалисты горгаза проводят: техническое обслуживание и ремонт внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования;

аварийно-диспетчерское обеспечение;

техническое диагностирование внутридомового и/или внутриквартирного газового оборудования;

замену оборудования. Техобслуживание нужно проводить раз в год, аварийно-диспетчерское обеспечение выполняется круглосуточно, а техническое диагностирование — раз в пять лет. Есть компании или частники, которые также предлагают работы по обслуживанию газового оборудования в квартирах и домах. Однако большинство из них не несет никакой ответственности в дальнейшем. Краснодаргоргаз несет полную ответственность за выполняемые работы и гарантирует их качество.

Сколько стоит заключить договор о техобслуживании в Краснодаргоргазе? Имеет ли он срок? Цена договора зависит от конкретного оборудования (котла, плиты, колонки), которое вы используете. Например, плита может иметь две или четыре конфорки, соответственно, и цена будет разной. Стоимость рассчитывают по методическим рекомендациям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам. Краснодаргоргаз установил тарифы в пределах рекомендованных границ. Если вы не заключили договор на техобслуживание в срок, не хотите это делать или не следите за своим газовым оборудованием, то придется нести административную ответственность и даже платить штраф (от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для физлиц). Срок документа — не менее трех лет, но так как техобслуживание нужно проводить регулярно (не реже раза в год), оплачивать его тоже необходимо ежегодно.

Как заключить договор на техобслуживание?



Отправить заявку на проведение техобслуживания и заключения договора можно тремя способами:



— по телефону 8 (861) 992-04-04;

— на официальном сайте Краснодаргоргаза или через личный кабинет;

— лично в центре обслуживания Краснодаргоргаза на Индустриальной, 68.



В согласованное время сотрудник Краснодаргоргаза проведет работы и заключит соответствующий договор. Оплатить договор и работы специалиста можно картой или наличными. Все сотрудники имеют с собой электронные кассы, поэтому они всегда могут выдать чек.

Путь газа: Как голубое пламя приходит в наши дома

Когда проводят техобслуживание? Какие работы в него входят? График проведения работ опубликован на официальном сайте горгаза. О проведении профилактики Краснодаргоргаз предупреждает управляющие компании, старших по дому и вывешивает объявления в подъездах. Если вы не слышали или не знали о профилактических работах, то уточнить информацию можно в кол-центре: 8 (861) 992-04-04. Во время профилактики специалисты осматривают целостность газового оборудования и его соответствие нормативам, проверяют состояние окраски и креплений газопровода, герметичность соединений, работоспособность устройств, чистят горелки от загрязнений. Сотрудники горгаза также рассказывают, как безопасно пользоваться всем газовым оборудованием. Если специалисты находят неисправности газопроводов и оборудования, они рекомендуют заменить или отремонтировать их.

Как отличить работника горгаза от мошенника? Работники Краснодаргоргаза носят спецодежду: синие бейсболки, жилетки и сумки для инструментов с логотипом компании. У каждого из сотрудника горгаза есть служебное удостоверение, которое он обязан предъявить по первому требованию.

Всегда звоните в компанию, если сомневаетесь, что в вашем доме действительно проводят работы газовики. На сайте горгаза опубликованы фотографии всех сотрудников, которые могут проводить техническое обслуживание. Если человек, представившийся сотрудником Краснодаргоргаза, отказывается предъявить удостоверение или его фотографии нет на официальном сайте, не пускайте его в квартиру и сразу сообщите об этом в полицию. Чаще всего мошенники пользуются доверчивостью пожилых людей и навязывают им покупку сигнализаторов загазованности. Это оборудование не имеет никакого отношения к горгазу. Если к вам пришли люди, которые представляются газовиками и предлагают купить какой-то прибор, в первую очередь позвоните в Краснодаргоргаз и проконсультируйтесь.