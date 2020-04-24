В Краснодаре взорвался газ в шестиэтажном доме. Один человек погиб

24 апреля в Краснодаре произошел пожар и взрыв газа в шестиэтажном доме в переулке Ленинский

Инцтдент случился в квартире на четвертом этаже. Сообщение о пожаре поступило диспетчеру краснодарского пожарно-спасательного гарнизона МЧС в 13:55. Прибывшие на место пожарные установили, что горит квартира, огонь распространился на площади 20 кв. метров. В 14:25 пожар был потушен.

На месте работали 30 человек и 9 спецмашин. Из здания эвакуировали 35 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сейчас на месте происшествия работает следственная группа. При пожаре погиб хозяин квартиры — 68-летний мужчина, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.