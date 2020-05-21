В 2020 году выпускников не будут призывать в армию

Глава государства 21 мая на совещании по ситуации в сфере образования в условиях пандемии сообщил, что такой договоренности достигли с Министерством обороны России, пишет телеканал «360» . Выпускников школ 2020 года призовут в армию позже, также для них определят дополнительные даты ЕГЭ, сообщил RT .

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу 20 марта рассказал, как будет проходить весенняя призывная кампания в условиях угрозы коронавирусной инфекции. Тогда он объяснил, что все начнется в «установленные сроки». Однако перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на COVID-19, а после прибытия в воинские части поместят на карантин.