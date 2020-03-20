Весенний призыв в России не перенесут, но всех призывников ждет двухнедельный карантин

Краснодарский край, Вся Россия

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу 20 марта рассказал, как будет проходить весенняя призывная кампания в условиях угрозы коронавирусной инфекции

Шойгу провел заседание коллегии Минобороны и рассказал, что весенний призыв пройдет в стране по плану в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе, сообщило РИА «Новости».

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Начнется призыв в «установленные сроки», 1 апреля и продлится до 15 июля, заявил министр. Однако перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на коронавирус, а после прибытия в воинские части поместят на карантин.

«Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», — привел RT слова главы ведомства.

Напомним, коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань.

На момент публикации материала, в мире известно о 246,2 тыс. случаев заражения вирусом, уже выздоровело 86 тыс. человек, умерло — более 10 тысяч. В Краснодарском крае зарегистрированы три случая заболевания, но на территории региона находятся только два заболевших. Всего в России к 19 марта зарегистрировано 199 случаев заболевания коронавирусом.

На Кубани работают горячие линии по вопросам, связанным с коронавирусом:
8 (918) 677-49-89 (управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю)
8-800-200-03-66 (минздрав Краснодарского края)

Всю актуальную информацию об эпидемиологической обстановке и предпринимаемых в связи с этим мерах в Краснодарском крае читайте в сюжете «Коронавирус. Главное».

Армия Коронавирус Министерство обороны России

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