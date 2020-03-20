Весенний призыв в России не перенесут, но всех призывников ждет двухнедельный карантин

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу 20 марта рассказал, как будет проходить весенняя призывная кампания в условиях угрозы коронавирусной инфекции

Шойгу провел заседание коллегии Минобороны и рассказал, что весенний призыв пройдет в стране по плану в соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе, сообщило РИА «Новости».

Начнется призыв в «установленные сроки», 1 апреля и продлится до 15 июля, заявил министр. Однако перед отправкой к местам службы всех новобранцев проверят на коронавирус, а после прибытия в воинские части поместят на карантин. «Молодое пополнение после прибытия в воинские части изолируют от основного состава для проведения карантинных мероприятий на срок не менее двух недель», — привел RT слова главы ведомства.

Напомним, коронавирус — это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. О вирусе стало известно в декабре 2019 года, когда Всемирная организация здравоохранения сообщила о вспышке пневмонии в китайском городе Ухань.