Путин запретил военным пользоваться гаджетами и рассказывать подробности о службе в соцсетях и СМИ
Президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ, запрещающий военнослужащим сообщать подробности о своей службе в СМИ и соцсетях, а также пользоваться гаджетами
Путин внес изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России, запретив военнослужащим сообщать подробности о своей службе в СМИ и соцсетях и носить гаджеты во время боевых действий, учений или нарядов. Общение с журналистами и ношение гаджетов, распространие фото-, видео- и аудиоматериалов, а также геолокации, будет считаться грубым дисциплинарным проступком, написал RT.
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Военный эксперт и капитан 3 ранга запаса Дмитрий Литовкин прокомментировал нововведения телеканалу «360».
«Министерство обороны просто приняло превентивные меры безопасности. […] Единственная задача — не раскрыть характер выполняемых действий», — сказал Литовкин.
По его словам, такие требования предъявляли к военнослужащим и раньше, а в некоторые военные организации со смартфоном не пускают, обязывая сотрудников оставлять их на вахте.
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Напомним, в 2018 году правительство предложило запретить военным размещать в интернете личную информацию. А 19 февраля 2019 года Госдума приняла закон, запрещающий военным использовать смартфоны. Как прокомментировал ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, обычные кнопочные телефоны без фотокамеры разрешены. А пользоваться смартфонами военные смогут тогда, когда не находятся на службе.