Путин запретил военным пользоваться гаджетами и рассказывать подробности о службе в соцсетях и СМИ

Президент России Владимир Путин 6 мая подписал указ, запрещающий военнослужащим сообщать подробности о своей службе в СМИ и соцсетях, а также пользоваться гаджетами

Путин внес изменения в Дисциплинарный устав Вооруженных сил России, запретив военнослужащим сообщать подробности о своей службе в СМИ и соцсетях и носить гаджеты во время боевых действий, учений или нарядов. Общение с журналистами и ношение гаджетов, распространие фото-, видео- и аудиоматериалов, а также геолокации, будет считаться грубым дисциплинарным проступком, написал RT.

Военный эксперт и капитан 3 ранга запаса Дмитрий Литовкин прокомментировал нововведения телеканалу «360». «Министерство обороны просто приняло превентивные меры безопасности. […] Единственная задача — не раскрыть характер выполняемых действий», — сказал Литовкин. По его словам, такие требования предъявляли к военнослужащим и раньше, а в некоторые военные организации со смартфоном не пускают, обязывая сотрудников оставлять их на вахте.