IT-системы Туапсинского порта автоматизировали 250 рабочих мест. Проект — в победителях конкурса от 1С

Проект АО «Туапсинский морской торговый порт» по разработке и внедрению автоматизации признан лучшим ЮФО в федеральном конкурсе «1С: Проект года», сообщили 13 сентября в пресс-службе порта

Система автоматизации финансового, налогового, производственного и бухгалтерского учета разработана вместе с компанией «Рарус» и внедрена в 2018 году. В конкурсе учитывались данные с января 2018-го по январь 2019 года.

Ранее в ТМТП работало более 50 разных программных модулей, не объединенных в единое информационное пространство. Созданная на базе программ класса ERP единая система автоматизированного учета обеспечила комплексное управление ресурсами предприятия. Это позволило Туапсинскому порту вывести управление производством на качественно новый уровень.

Специалисты ТМТП получили возможность в ежедневном режиме отслеживать текущие закупки, хозяйственные операции и вспомогательное производство, учет энергоресурсов, движение ресурсов, налоги и бухучет.

Целевая система представляет собой единую бесшовную конфигурацию программных продуктов «1С»: «1С: ERP», «1С: Управление автотранспортом. Модуль для 1С: ERP», «1С: ТОИР» и подсистемы «Учет энергоресурсов». Дополнительно создавались интеграционные механизмы с «1C: Зарплата и управление персоналом», «1С: Бухгалтерия КОРП», системой электронного документооборота и историческими системами, существовавшими в АО «ТМТП».

В результате удалось значительно сократить длительность закупок «от потребности до потребления», повысить эффективность управления техническим обслуживанием и ремонтом, оптимизировать подготовку отчетности по налоговому и бухучету, выявить резервы в управлении активами.

В целом в Туапсинском морском торговом порту проект позволил автоматизировать 250 рабочих мест.