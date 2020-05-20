«Ростелеком» назвал региональных победителей IX конкурса журналистов

На юге РФ «Ростелеком» подвел итоги IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года, в его задачах — популяризация инноваций и новых технологий в телеком и ИТ-отрасли и освещение цифровизации страны.

В этот раз конкурс проходил по четырем основным номинациям и трем спецноминациям. Партнером события выступило АО «НЭК Нева Коммуникационные системы».

В этом году участвовало рекордное число журналистов и блогеров из регионов ЮФО и СКФО — около 600 работ. Больше всего заявок на участие поступило из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Северной Осетии и Дагестана.