«Ростелеком» назвал региональных победителей IX конкурса журналистов

Партнерский Краснодарский край, Вся Россия

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«Ростелеком» определил победителей регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»

На юге РФ «Ростелеком» подвел итоги IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года, в его задачах — популяризация инноваций и новых технологий в телеком и ИТ-отрасли и освещение цифровизации страны.

В этот раз конкурс проходил по четырем основным номинациям и трем спецноминациям. Партнером события выступило АО «НЭК Нева Коммуникационные системы».

В этом году участвовало рекордное число журналистов и блогеров из регионов ЮФО и СКФО — около 600 работ. Больше всего заявок на участие поступило из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Северной Осетии и Дагестана.

Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов:

В IX конкурсе работы в регионах оценивали следующие жюри:

  • замдиректора южного филиала «Российской газеты» Дмитрий Жданов,
  • главред газеты «Советская Адыгея» Зара Чундышко,
  • вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов,
  • директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.

«Конкурс вырос не только количественно, но и качественно: он вовлек множество журналистов из районных и муниципальных СМИ, молодых корреспондентов и блогеров. В материалах многие авторы поднимали актуальные вопросы цифровизации городов и сельской местности, беспокоились вместе с читателями за кибербезопасность, следили за развитием сетей 5G, стремились доступно рассказывать об инновационных технологиях, обучении школьников, внедрении биометрии в быт и о многих других важных темах», — сказал Плеханов.

Тест укажет путь:

В призеры регионального этапа на юге РФ вошли 20 журналистов. В номинации «Интернет СМИ»:

В номинации «Печатная пресса»:

«Синдикат-100»:

В номинации «Радио и телевидение»:

В номинации «Социальные медиа (блогеры)»:

В трех спецноминациях победитель определится только на федеральном уровне, но региональное жюри отметило по три лучших работы в каждой из них.

Спецноминации:

«Кибербезопасность»:

«5G»:

«Цифровая экономика»:

Все отмеченные призеры получат от организаторов призы и именные дипломы. Победители в основных номинациях будут участвовать в федеральном этапе конкурса, итоги которого подведут летом 2020 года.

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