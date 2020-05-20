«Ростелеком» назвал региональных победителей IX конкурса журналистов
«Ростелеком» определил победителей регионального этапа IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее»
На юге РФ «Ростелеком» подвел итоги IX конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Мероприятие проводится ежегодно с 2012 года, в его задачах — популяризация инноваций и новых технологий в телеком и ИТ-отрасли и освещение цифровизации страны.
В этот раз конкурс проходил по четырем основным номинациям и трем спецноминациям. Партнером события выступило АО «НЭК Нева Коммуникационные системы».
В этом году участвовало рекордное число журналистов и блогеров из регионов ЮФО и СКФО — около 600 работ. Больше всего заявок на участие поступило из Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областей, Северной Осетии и Дагестана.
Главред «Медиазоны» Сергей Смирнов:
В IX конкурсе работы в регионах оценивали следующие жюри:
- замдиректора южного филиала «Российской газеты» Дмитрий Жданов,
- главред газеты «Советская Адыгея» Зара Чундышко,
- вице-президент — директор макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Денис Лысов,
- директор департамента внешних коммуникаций «Ростелекома» на Юге Вячеслав Плеханов.
«Конкурс вырос не только количественно, но и качественно: он вовлек множество журналистов из районных и муниципальных СМИ, молодых корреспондентов и блогеров. В материалах многие авторы поднимали актуальные вопросы цифровизации городов и сельской местности, беспокоились вместе с читателями за кибербезопасность, следили за развитием сетей 5G, стремились доступно рассказывать об инновационных технологиях, обучении школьников, внедрении биометрии в быт и о многих других важных темах», — сказал Плеханов.
Тест укажет путь:
В призеры регионального этапа на юге РФ вошли 20 журналистов. В номинации «Интернет СМИ»:
- первое место занял корреспондент «Эксперт-Юг» Александр Гаврилов за публикацию «АПК с большой буквы»;
- второе место — журналист «Аргументы и факты Волгоград» Надежда Кузьмина со статьей «Зачем чипировать людей? Россияне — о жизни с гаджетами под кожей»;
- третье — корреспондент астраханского интернет-портала «Прожектор» Анастасия Вербина со статьей «Жидкий азот, биореактор и роботы».
В номинации «Печатная пресса»:
- первое место — у корреспондента «Курганинских известий» Натальи Шамовой со статьей «В безопасное цифровое будущее вместе с Даниилом Черновым»;
- второе — за статью «Эпидемия социальной инженерии» Юлии Платоновой из «Ставропольской правды»;
- третье — у обозревателя газеты «Советская Адыгея» Юлии Мельниковой за статью «Технологии комфорта. О преимуществах внедрения системы “умный город”».
«Синдикат-100»:
В номинации «Радио и телевидение»:
- первое место — корреспондент «Россия 1. Дагестан» Саркар Магомедов с сюжетом «В Дагестане подключают к интернету отдаленные и малочисленные села»;
- второе — Екатерина Шапаева из РИА «Калмыкия» с сюжетом о кванториуме в республике;
- третье — Алексей Власов за интервью с ассистентом кафедры компьютерных технологий КубГТУ Юрием Егорихиным о безопасности в сети.
В номинации «Социальные медиа (блогеры)»:
- первое место — Сергей Волков с постом «Цифровизация транспорта»;
- второе — Валентина Вяткина за публикацию «Цифровизация образования: особенности и свойства. Честный взгляд учителя»;
- третье — Юлия Севастьянова за пост «Как цифровая экономика минимизирует последствия пандемии коронавируса».
В трех спецноминациях победитель определится только на федеральном уровне, но региональное жюри отметило по три лучших работы в каждой из них.
«Кибербезопасность»:
- «Детки в сетке» Натальи Гацоевой из газеты «Северная Осетия»;
- «Кибермошенники в 2019 году совершили 115 незаконных операций без согласия физлиц в Ростовской области» Ирины Фомченковой из «Интерфакс-Юг»;
- «Бунт домашней техники уже не за горами?» Натальи Ардалиной из газеты «Вечерний Ставрополь».
«5G»:
- «Дай пять: как скорости 5G изменят бизнес и когда этого ждать» Ирины Силантьевой из «РБК-Краснодар»;
- «5G: безопасно или нет?» Бориса Зубова с портала «TechnoDrive.ru»;
- «5 мифов о 5G» блогера Юлии Клиндуховой.
«Цифровая экономика»:
- телепередача «Вести Ставропольский край. Экономика» о цифровой экономике с ведущей эфира Светланой Лач;
- статья «Что стоит за биометрией?» корреспондента газеты «Дагестанская правда» Ширвани Айгунова (псевдоним Шамиль Гарунов);
- публикация «Потрогать руками четвертую технологическую революцию» блогера Веры Волошиновой.
Все отмеченные призеры получат от организаторов призы и именные дипломы. Победители в основных номинациях будут участвовать в федеральном этапе конкурса, итоги которого подведут летом 2020 года.