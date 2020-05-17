Два человека погибли и семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом на Кубани

В Крымском районе 17 мая произошло ДТП, в котором два человека погибли и семеро пострадали

Авария случилась около 13:15 на автодороге «подъезд к карьеру Богого 3 км». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Toyota выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada Priora.

В результате ДТП от полученных травм скончались водитель и пассажир отечественного автомобиля. С травмами различной степени тяжести госпитализировали водителя и шесть пассажиров микроавтобуса. На месте работали аварийные службы, полиция начала проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.