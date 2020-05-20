«МегаФон» запустил тарифы с бессрочным хранением неиспользованного трафика
«МегаФон» запустил в Краснодарском крае и Адыгее новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат»
Оператор дал возможность сохранять оплаченные гигабайты интернета и использовать их, когда удобно. Пользователи тарифов могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежелательных платных подписках — от них защищены все тарифы.
Для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.
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«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и нам важно, чтобы тарифы включали самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают: гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться всегда. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено — мы бесплатно встроили защиту от спам-подписок в интернете во все тарифы. Линейка будет развиваться, и мы предложим новые возможности, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», — сказал гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян.
В пресс-службе компании отметили, что использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и меньше используют пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.
Лишним трафиком можно делиться с близкими — все тарифные планы позволяют бесплатно раздавать интернет по Wi-Fi со своего смартфона без ограничения скорости. Мобильные абоненты все чаще используют популярные мессенджеры основным средством общения. В новой линейке WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat не расходуют пакет интернета и работают даже при отрицательном балансе, позволяя абоненту оставаться на связи.
Пользователям новой линейки автоматически подключается бесплатный пакет из 50 ТВ-каналов, при этом мобильный трафик при просмотре МегаФон ТВ не расходуется.
Абонент может выбрать один из пяти основных или двух премиальных тарифов, которые отличаются наполнением. Перейти на новый тариф можно самостоятельно в Личном кабинете «МегаФона». SIM-карту можно заказать онлайн в интернет-магазине МегаФона или на партнерских площадках, удаленно зарегистрироваться в приложении МегаФона, выбрать любой тарифный план — и сразу начать пользоваться связью. Условия тарифных планов новой линейки можно изучить на сайте.