«МегаФон» запустил тарифы с бессрочным хранением неиспользованного трафика

«МегаФон» запустил в Краснодарском крае и Адыгее новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат»

Оператор дал возможность сохранять оплаченные гигабайты интернета и использовать их, когда удобно. Пользователи тарифов могут бесплатно общаться в мессенджерах даже при отрицательном балансе счета и забыть о нежелательных платных подписках — от них защищены все тарифы. Для создания новой линейки был проанализирован пользовательский опыт более 20 млн абонентов всех операторов связи от 14 до 60 лет.

«Цифровые потребности наших абонентов быстро меняются, и нам важно, чтобы тарифы включали самые актуальные услуги. Мы видим, что основное ожидание абонентов — это прозрачность. В новой линейке оплаченные услуги никогда не сгорают: гигабайтами интернета, включенными в пакет, можно воспользоваться всегда. При этом случайное подключение нежелательных сервисов исключено — мы бесплатно встроили защиту от спам-подписок в интернете во все тарифы. Линейка будет развиваться, и мы предложим новые возможности, чтобы не переплачивать и всегда оставаться на связи», — сказал гендиректор «МегаФона» Геворк Вермишян. В пресс-службе компании отметили, что использование мобильного интернета у абонентов от месяца к месяцу может меняться. Например, в самоизоляции, некоторые абоненты подключены к домашней сети и меньше используют пакет мобильного интернета. Все оплаченные гигабайты в новой линейке переносятся в копилку абонента, хранятся там бессрочно и расходуются автоматически, если закончился интернет, включенный в тариф.